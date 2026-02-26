El Ejecutivo autonómico celebra el respaldo del Comité de Peticiones de la Eurocámara a sus demandas para gestionar la Ruta Atlántica

El Gobierno de Canarias ha reclamado a la Comisión Europea que tome nota de las recomendaciones emitidas por el Parlamento Europeo en materia de política migratoria. El objetivo principal de esta petición es que Bruselas refuerce de manera efectiva las medidas dirigidas a proteger y ayudar a los territorios fronterizos como el archipiélago canario.

Canarias exige a la Comisión Europea que asuma las peticiones del Parlamento sobre política migratoria / Imagen de archivo

Para el viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, el informe provisional emitido por el Comité de Peticiones de la Eurocámara (PETI) supone un claro espaldarazo a las tesis del Ejecutivo autonómico.

Caraballo confía en que el Ejecutivo comunitario incluya todas estas recomendaciones en su proyecto de implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, una normativa que entrará en vigor el 12 de junio.

Más salvamento y despliegue de Frontex

Las aportaciones recogidas por este organismo europeo coinciden en su totalidad con las demandas que el Gobierno canario ha ido trasladando durante los últimos meses. El Ejecutivo insular ha aprovechado todos los foros y reuniones en los que ha participado para reclamar a Europa una mayor implicación en la Ruta Atlántica.

En este sentido, el viceconsejero ha subrayado la importancia de aumentar urgentemente la capacidad de búsqueda y rescate en una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta. Para lograrlo, el Gobierno de Canarias pide a Bruselas que incremente el despliegue de efectivos de Frontex tanto en el archipiélago como en los países africanos de origen y de tránsito de la migración.

El propio informe del Parlamento europeo requiere una inversión significativa en operaciones de búsqueda y rescate coordinadas por Frontex, respaldadas mediante un mayor compromiso y solidaridad a nivel de la Unión Europea.

Mejoras en la acogida y cooperación en origen

El documento elaborado por el Comité de Peticiones también incluye otras propuestas históricamente defendidas por el Ejecutivo canario.

Entre ellas destaca la necesidad de seguir mejorando las condiciones de acogida en los centros y el aumento de la ayuda destinada a la cooperación y el desarrollo en los países africanos.

Asimismo, el texto subraya la importancia de combatir de forma decidida a las redes de tráfico ilícito de personas que operan en la zona.

El impacto de las visitas sobre el terreno

Este informe favorable a las tesis de Canarias se produce meses después de que los eurodiputados integrantes del Comité PETI conocieran de primera mano la compleja realidad del archipiélago.

La delegación visitó las islas a mediados de septiembre de 2025 para evaluar sobre el terreno el reto derivado del fuerte repunte de llegadas, prestando especial atención a los menores migrantes no acompañados.

A este respaldo institucional se suma también el trabajo del Comité CIVEX, cuyos integrantes viajaron a Canarias a principios de julio del año pasado.

A raíz de aquellas reuniones en las islas, este organismo elaboró un informe de cara a la implementación del Pacto Europeo que pone un énfasis especial en la situación de los menores migrantes y en la necesidad de que la Unión Europea colabore en su atención.