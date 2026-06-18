El Gobierno autónomo estrena el recurso ‘ARCO D’ y programa exposiciones en varias islas y en Madrid para acercar la diversidad a la ciudadanía

El Gobierno de Canarias activa este mes de junio el nuevo servicio ‘ARCO D’ en todo el archipiélago para ofrecer asesoramiento integral al colectivo LGTBIQA+ y a sus familias. Las autoridades autonómicas presentan este recurso público coincidiendo con el inicio de las celebraciones del Orgullo LGTBIQA+.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El nuevo recurso centrará sus esfuerzos en ofrecer un acompañamiento especializado a los usuarios. Para ello, la Consejería de Bienestar Social destinará fondos específicos a la contratación de personal experto en la materia.

De esta manera, la administración financiará de forma directa un trabajador social de referencia por cada entidad colaboradora. Estos profesionales orientarán a las personas del colectivo que requieran cualquier tipo de ayuda institucional.

Asimismo, este plan cumple con los mandatos de la actual Ley de Servicios Sociales de Canarias. La normativa autonómica exige una atención personalizada y de calidad para cubrir las necesidades de los ciudadanos.

Cultura e historia en las calles

Además de la atención social, el programa del Orgullo incluye múltiples encuentros vecinales y muestras artísticas itinerantes. Los eventos culturales dinamizarán los espacios públicos de las islas durante las próximas semanas.

Por ejemplo, la exhibición titulada ’20 años de matrimonio igualitario’ recorrerá los municipios del archipiélago. Esta iniciativa estatal pretende acercar la historia afectiva reciente a toda la población canaria.

Finalmente, las actividades culturales también viajarán hasta Madrid para visibilizar el avance de los derechos civiles. Las instituciones quieren recordar así el largo camino recorrido por el colectivo hacia la plena igualdad.