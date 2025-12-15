Clavijo destaca la apuesta por la innovación sanitaria con la incorporación del primer exoesqueleto pediátrico de Canarias

Canarias incorpora su primer exoesqueleto pediátrico

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asistido, este lunes, acompañado por la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director-gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, José Blanco; a la presentación del exoesqueleto pediátrico para rehabilitación, un equipo que mejorará la atención a niños y niñas con problemas neuromotores.

Durante el acto de presentación de este equipo, ha asistido la paciente Gala Yánez y su familia, que han estado acompañados por el jefe de servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Complejo Hospitalario, Guillermo Miranda, la jefa de sección de Rehabilitación y Medicina Física Infantil, Isabel Santana, el supervisor de enfermería de Rehabilitación Infantil, Gonzalo Acosta y la fisioterapeutas, María Soledad Armas y Julia Rivero.

Equipamiento pionero en Canarias

Este equipamiento, adquirido por el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, es el exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030; el primero de este tipo en Canarias.

Está dirigido a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con trastornos motores secundarios a la parálisis cerebral o a enfermedades neuromusculares como la atrofia muscular espinal.

El exoesqueleto Atlas 2030 es un dispositivo robótico que permite la bipedestación y la marcha en niños con discapacidad motora. Está compuesto por ocho articulaciones activas que aportan movilidad a los miembros inferiores. Sustenta al niño desde el tronco hasta los pies, no requiere que el menor tenga control torácico y puede completarse con un sistema de sujeción de la cabeza. Las dimensiones del dispositivo son fácilmente ajustables al crecimiento del niño y la niña.

Va acompañado de un marco auxiliar para garantizar la seguridad del paciente y aportar al paciente la sensación de caminar por sí mismo, así como facilitar al terapeuta la posibilidad de interactuar con el paciente cara a cara, sin necesidad de mantenerse detrás sujetándolo. El exoesqueleto interpreta la intención de movimiento del paciente de forma no invasiva y responde a esta intención en cada paso. También puede trabajarse de forma pasiva, generando un patrón de marcha específico para cada paciente.

Terapia con exoesqueleto para pacientes pediátricos

La terapia con el exoesqueleto pediátrico ha demostrado ser una herramienta útil en la rehabilitación infantil, ya que fomenta la movilidad, la interacción y la autonomía de los menores con alteraciones motoras, ofreciendo a los niños la oportunidad de mejorar su movilidad y participar activamente en su entorno. Posibilita un entrenamiento intensivo y repetitivo, adaptado a las necesidades individuales de cada niño/a, lo que contribuye no solo a mejorar aspectos físicos como la fuerza muscular y la estabilidad, sino también a promover beneficios psicológicos y emocionales. Además, permite retrasar la aparición de las complicaciones propias de la inmovilización (contracturas, deformidades, osteoporosis, deterioro funcional…).

Perfil del paciente

Esta nueva tecnología está dirigida a la población infantil, con trastornos motores secundarios a la parálisis cerebral o a enfermedades neuromusculares como la atrofia muscular espinal, con unos criterios concretos de peso, estatura, medidas de miembros inferiores, grado de espasticidad y rango de movilidad articular, delimitados por las características técnicas del exoesqueleto, tales como una estatura aproximada de 0.90 centímetros a 1.40 metros de estatura, peso del paciente inferior a 35 kilogramos y flexo de caderas y rodillas menor de 20 grados, entre otros.

La parálisis cerebral es la causa más común de discapacidad motora crónica en la infancia, con una incidencia de 2-3 por mil nacidos, cada año, a nivel mundial, aunque varía entre países. Engloba un conjunto de trastornos del movimiento y de la postura, pudiendo asociarse a alteraciones cognitivas, conductuales, neurológicas y/o sensoriales.

La atrofia muscular espinal es una enfermedad neuromuscular degenerativa y grave que afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 recién nacidos en España. De origen genético, su principal consecuencia es la pérdida de fuerza que afecta la musculatura con función locomotora y respiratoria. Su pronóstico ha cambiado en los últimos años con los nuevos tratamientos modificadores de la enfermedad.

Atención personalizada

Tras la adquisición del exoesqueleto pediátrico y la formación de un grupo de fisioterapeutas de la sección de Rehabilitación Infantil del servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario, se han puesto en marcha los programas de reeducación de bipedestación y marcha de los niños que reúnen los requisitos antropométricos y clínicos para su uso.

Los pacientes se benefician de un programa periódico de reeducación intensiva con dicha tecnología en las instalaciones de la sección de Rehabilitación Infantil, actualmente ubicado en el Hospital Juan Carlos I, continuando luego sus tratamientos en sus centros correspondientes, ya que esta terapia se utiliza de forma complementaria a otras terapias físicas como entrenamiento, ortesis, toxina botulínica, cirugía ortopédica etc.

La programación es personalizada para cada paciente dependiendo de la patología y la capacidad física que posea. Para una correcta programación es necesario un equipo multidisciplinar (médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales…) y el consenso con la familia, para ajustar el plan de intervención, gestionar expectativas, planificar objetivos, alinear metas y evaluar los progresos.