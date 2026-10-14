Sanidad destina 2,8 millones de euros a la compra de 281.263 dosis, un 5,4 % más que el año anterior. La campaña amplía la protección infantil e incorpora la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para adultos vulnerables

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles la campaña de vacunación estacional frente a las infecciones respiratorias para la temporada 2026-2027, que comenzará el próximo lunes 19 de octubre en todos los centros de salud del archipiélago. El operativo contempla la inmunización frente a la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Rueda de prensa de presentación de la campaña de vacunación contra la gripe 2026-2027. Gobierno de Canarias

El director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores; el jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Álvaro Torres, y el técnico superior del Programa de Vacunas, Abián Montesdeoca, presentaron las principales novedades de la campaña en la sede del SCS en Santa Cruz de Tenerife, junto con las acciones informativas dirigidas a la población.

Más de 281.000 dosis para la campaña de gripe

El SCS ha destinado 2.829.050 euros a la adquisición de 281.263 dosis de vacunas contra la gripe, adaptadas a los distintos grupos de población para los que está indicada la inmunización. Esta cantidad representa un incremento del 5,4 % respecto a la temporada anterior, cuando la Administración autonómica adquirió 267.000 dosis.

Álvaro Torres explicó que la campaña contará con cuatro tipos de vacunas frente a la gripe para responder a las necesidades de los distintos grupos de edad y riesgo. Entre las novedades destaca la ampliación de la oferta de vacunación infantil y la posibilidad de administrar la vacuna intranasal a menores de 18 años con determinados factores de riesgo.

“La ampliación de la oferta vacunal a más niños y niñas y el hecho de poder administrar la vacuna intranasal a menores de dieciocho años con factores de riesgo ha de conllevar un aumento de coberturas en esta población diana con el consiguiente impacto positivo en su salud y en la de sus convivientes”, señaló Torres.

La campaña de gripe finalizará oficialmente el 31 de diciembre de 2026, aunque Sanidad podrá prolongarla hasta el 31 de marzo de 2027 en función de la evolución epidemiológica del virus.

La vacunación ya ha comenzado en los colectivos vulnerables

La primera fase del operativo arrancó el pasado 5 de octubre con la inmunización frente a la gripe, la covid-19 y el VRS en determinados colectivos vulnerables, centros educativos y entre el personal sanitario. Esta etapa incluye a las personas adultas que viven en residencias o centros de atención a la discapacidad y que cumplen los criterios establecidos en el protocolo de vacunación.

El objetivo prioritario es reducir las hospitalizaciones y los fallecimientos asociados a estas infecciones, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. La campaña también busca proteger servicios esenciales para la comunidad, como la atención sanitaria.

Vacunación contra la gripe en los centros escolares

La colaboración entre las consejerías de Sanidad y Educación ha permitido iniciar también el 5 de octubre la vacunación contra la gripe del alumnado de tres, cuatro y cinco años de los centros públicos, concertados y privados de Educación Infantil de Canarias. Para esta población, el programa utiliza una vacuna intranasal, que se administra sin pinchazo.

La iniciativa pretende proteger tanto al alumnado como a sus familias, reducir el absentismo escolar y laboral de padres y tutores y facilitar la conciliación. También busca disminuir el uso innecesario de antibióticos y contribuir a crear entornos más seguros para estudiantes y docentes.

Sanidad quiere reforzar la concienciación sobre la importancia de la vacunación infantil, teniendo en cuenta que las hospitalizaciones por gripe entre los menores de seis años pueden alcanzar cifras similares a las de las personas de entre 65 y 75 años. El objetivo es mejorar las coberturas vacunales de forma progresiva en las próximas temporadas.

Más protección frente al virus respiratorio sincitial

La Dirección General de Salud Pública ha ampliado este año la inmunización frente al VRS a determinados grupos de población adulta vulnerable. La medida ya figura en el nuevo Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida de Canarias.

El VRS, asociado tradicionalmente a las infecciones respiratorias infantiles, también puede provocar complicaciones importantes en adultos, especialmente en personas mayores que viven en residencias y en pacientes con determinadas enfermedades previas.

La campaña ofrecerá esta protección a las personas mayores de 70 años que residan en centros sociosanitarios, así como a las personas institucionalizadas de menor edad que padezcan enfermedades respiratorias o cardiacas graves. La administración coincidirá con el periodo de mayor circulación del virus, entre octubre y marzo.

También podrán recibir la inmunización, a través de los servicios hospitalarios, las personas no institucionalizadas con cánceres hematológicos y los receptores de trasplantes pulmonares o de progenitores hematopoyéticos.

Desde la temporada 2023-2024, Canarias también recomienda la inmunización frente al VRS para los bebés menores de seis meses al inicio de la temporada de circulación del virus, los nacidos durante ese periodo y determinados menores de 24 meses con un riesgo muy elevado de desarrollar una enfermedad grave.

La vacunación contra la covid-19 mantiene recomendaciones propias

Aunque desde la temporada 2021-2022 la vacunación frente a la covid-19 se recomendaba junto con la de la gripe, desde 2025-2026 ambas cuentan con indicaciones diferenciadas. El SARS-CoV-2 todavía no ha definido una estacionalidad clara, por lo que Sanidad ofrece la vacuna también fuera de la campaña estacional a las personas que deban recibirla.

Las vacunas contra la gripe y la covid-19 pueden administrarse simultáneamente cuando ambas estén indicadas, siempre que se respete un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o desde una infección confirmada por covid-19.

La estrategia frente al coronavirus persigue proteger a las personas vacunadas y preservar la capacidad asistencial, reduciendo la presión sobre los servicios de urgencias, las camas hospitalarias y las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Sanidad recuerda, no obstante, que la vacuna contra la covid-19 no ha demostrado reducir la transmisión a otras personas. Por este motivo, la inmunización de convivientes, cuidadores de personas vulnerables y profesionales sanitarios y sociosanitarios se plantea como una medida de autoprotección individual.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

La campaña se dirige a distintos grupos de población, con especial atención a las personas con mayor riesgo de complicaciones y a quienes pueden contribuir a proteger a los colectivos vulnerables.

Entre los principales grupos destinatarios figuran:

Personas mayores de 60 años.

Niños y niñas de entre seis meses y seis años.

Embarazadas y mujeres en el puerperio.

Personas con enfermedades crónicas, inmunodepresión o que viven en instituciones.

Personal sanitario, sociosanitario y de servicios esenciales, como policías, bomberos y profesionales de protección civil.

Cuidadores y convivientes de personas vulnerables, incluidos los de bebés menores de seis meses.

Personal de guarderías y centros de Educación Infantil.

Personas con exposición laboral a animales, como veterinarios y ganaderos.

Personas fumadoras y otras con factores que incrementen su riesgo, aunque no padezcan una enfermedad crónica.

El técnico superior del Programa de Vacunas, Abián Montesdeoca, insistió en que la vacunación constituye la herramienta más eficaz para evitar complicaciones en las personas vulnerables. “Aunque no previenen al cien por cien la infección, sí reducen significativamente el riesgo de hospitalización o fallecimiento”, destacó.

Montesdeoca añadió que promover la inmunización también ayuda a aliviar la presión sobre los servicios de urgencias y atención primaria durante los meses de mayor incidencia de las infecciones respiratorias.

Una campaña informativa en dos fases

Para fomentar la vacunación, Sanidad pondrá en marcha una campaña publicitaria en dos oleadas, durante octubre y diciembre, con mensajes dirigidos a recordar qué personas deben inmunizarse y por qué resulta importante hacerlo.

La iniciativa llegará a la población a través de televisión y radio, además de publicidad exterior, prensa escrita y digital y redes sociales. Con estas acciones, el Gobierno de Canarias pretende aumentar la participación en la campaña y mejorar la protección de la población frente a las infecciones respiratorias durante la temporada 2026-2027.