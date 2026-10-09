La Aemet prevé chubascos fuertes durante la madrugada en Lanzarote y no los descarta en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, mientras que las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento soplará con fuerza en las cumbres de Tenerife

Canarias afrontará este sábado una nueva jornada de inestabilidad meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias y posibles tormentas en varias islas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. Lanzarote concentrará la mayor probabilidad de chubascos fuertes. El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y las vertientes norte de Gran Canaria y Tenerife. La medida entra en vigor este viernes, 9 de octubre, a las 15:00 horas.

Europa Press / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 04/2/2021

La Dirección General de Emergencias advierte de posibles precipitaciones intensas y dispersas. Las lluvias podrían alcanzar o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. También podrían aparecer tormentas aisladas.

La inestabilidad afectará principalmente a las islas orientales. Sin embargo, las precipitaciones también llegarán a otros puntos del archipiélago.

Lluvias y posibles tormentas en las islas orientales

La Aemet anuncia intervalos nubosos y precipitaciones entre débiles y moderadas en Lanzarote y Fuerteventura. En Lanzarote, los chubascos podrían alcanzar intensidad fuerte durante la madrugada y el inicio de la mañana. También existe la posibilidad de tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 27 grados en Arrecife.

En Fuerteventura, se esperan lluvias débiles ocasionales. Algunas podrían alcanzar intensidad moderada. La previsión tampoco descarta chubascos fuertes durante la primera mitad del día. Puerto del Rosario registrará temperaturas entre los 21 y los 26 grados.

Gran Canaria y Tenerife tampoco descartan chubascos fuertes

En Gran Canaria, los cielos permanecerán nubosos en el norte. La Aemet prevé precipitaciones débiles y moderadas durante la primera mitad del sábado. Tampoco descarta algún chubasco fuerte durante la madrugada.

El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos. Sin embargo, podrían aparecer chubascos ocasionales en la vertiente sur durante las horas centrales del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios. Las Palmas de Gran Canaria registrará una mínima de 22 grados y una máxima de 26.

En Tenerife, las lluvias afectarán principalmente al norte durante las primeras y últimas horas de la jornada. La Aemet tampoco descarta algún chubasco fuerte ocasional durante la madrugada. En las vertientes sur y oeste predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes y posibles precipitaciones aisladas.

El viento soplará moderado de componente norte. En las cumbres centrales alcanzará intensidad fuerte del nordeste. También existe una baja probabilidad de rachas muy fuertes. Santa Cruz de Tenerife registrará temperaturas entre los 20 y los 27 grados.

Precipitaciones débiles en las islas occidentales

En La Palma, los cielos estarán nubosos en las vertientes norte y este. La Aemet prevé lluvias débiles, especialmente durante la madrugada. También podrían aparecer chubascos en el interior y el oeste de la isla. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 25 grados en Santa Cruz de La Palma.

En La Gomera, predominarán los cielos nubosos en el norte. Existe una baja probabilidad de lluvias débiles durante la primera mitad del día. El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos. San Sebastián de La Gomera registrará una mínima de 21 grados y una máxima de 26.

Por su parte, El Hierro tendrá intervalos nubosos, especialmente en la vertiente norte. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 21 grados en Valverde.

Viento del norte y olas de hasta dos metros

El viento soplará moderado de componente norte en buena parte del archipiélago. Ganará intensidad durante la tarde en algunas zonas expuestas de las islas.

En el mar, la Aemet prevé vientos del norte y nordeste de fuerza 4 a 6 en distintas zonas. Habrá marejada o fuerte marejada, aunque las costas del sur y suroeste presentarán condiciones más tranquilas.

La mar de fondo del norte dejará olas de entre uno y dos metros. También se esperan aguaceros locales y posibles tormentas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Estas precipitaciones podrían reducir la visibilidad.

El Gobierno de Canarias mantiene la vigilancia por las lluvias

La Dirección General de Emergencias recomienda extremar la precaución ante las precipitaciones intensas. También aconseja evitar los cauces de barrancos y las zonas con riesgo de inundación.

El Ejecutivo autonómico pide a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia. La situación de prealerta afecta a Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y el norte de Gran Canaria y Tenerife, según la declaración oficial del 9 de octubre