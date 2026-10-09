La Policía Nacional detiene a un grupo criminal de cinco personas, dos de las cuales han ingresado en prisión, y recupera parte de los objetos sustraídos
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos con fuerza en viviendas del sur de Gran Canaria.
La operación, desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas. Se ha saldado con cinco detenidos y el esclarecimiento de nueve asaltos. Dos de los arrestados han ingresado en prisión por orden judicial.
La investigación comenzó a principios de agosto, tras varias denuncias por robos en domicilios. A los que los sospechosos accedían para forzar las cajas fuertes y sustraer joyas y dinero en efectivo. Los agentes detectaron que una misma vivienda había sido asaltada hasta en cuatro ocasiones. Ya que los presuntos autores conocían la existencia de una caja fuerte de grandes dimensiones que intentaron abrir sin éxito.
Fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Además, uno de los investigados trabajaba como instalador y técnico de mantenimiento de sistemas de alarmas en viviendas. Una circunstancia que podría haberle facilitado el acceso a información sobre los domicilios.
Tres de los sospechosos fueron sorprendidos mientras cometían un robo en un chalet. Uno de ellos intentó escapar saltando un muro y sufrió una lesión grave. Por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Durante la operación, los agentes intervinieron herramientas como radiales, mazas, palanquetas y destornilladores, además de pasamontañas y sudaderas, y recuperaron parte de los efectos sustraídos.