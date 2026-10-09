El Cabildo pide reducir la contaminación lumínica durante octubre y noviembre para evitar que la pardela cenicienta juveniles se desorienten en sus primeros vuelos
El Cabildo de Fuerteventura ha puesto en marcha su campaña anual de conservación y rescate de la pardela cenicienta atlántica, coincidiendo con el inicio de los primeros vuelos nocturnos de los ejemplares juveniles hacia el océano.
La iniciativa se desarrollará durante octubre y noviembre y busca implicar a la ciudadanía, las administraciones públicas y los establecimientos hoteleros para reducir la contaminación lumínica, que puede desorientar a estas aves protegidas y provocar colisiones o exponerlas a depredadores.
Durante la campaña de 2025 se recogieron 146 ejemplares en Fuerteventura y el 89,04 % logró recuperarse y ser liberado.
No darle comida ni bebida
La Oliva concentró el mayor número de avisos, una tendencia que se mantiene en 2026, cuando este municipio reunió el 61,6 % de los ejemplares recogidos. Puerto del Rosario ocupó el segundo lugar, con el 18,5 % de los avisos.
El Cabildo recuerda que, si se encuentra una pardela desorientada, no debe liberarse sin una revisión veterinaria. Se recomienda recogerla con precaución, introducirla en una caja ventilada y mantenerla en un lugar tranquilo, fresco y a la sombra, sin darle comida ni agua, y avisar al 112.
Además, se pide apagar o reducir las luces exteriores que no sean imprescindibles, especialmente en zonas costeras, para facilitar los primeros vuelos de estas aves.