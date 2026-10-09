El Cabildo pide reducir la contaminación lumínica durante octubre y noviembre para evitar que la pardela cenicienta juveniles se desorienten en sus primeros vuelos

Fuerteventura activa la campaña de protección de la pardela cenicienta. Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura ha puesto en marcha su campaña anual de conservación y rescate de la pardela cenicienta atlántica, coincidiendo con el inicio de los primeros vuelos nocturnos de los ejemplares juveniles hacia el océano.

La iniciativa se desarrollará durante octubre y noviembre y busca implicar a la ciudadanía, las administraciones públicas y los establecimientos hoteleros para reducir la contaminación lumínica, que puede desorientar a estas aves protegidas y provocar colisiones o exponerlas a depredadores.

Durante la campaña de 2025 se recogieron 146 ejemplares en Fuerteventura y el 89,04 % logró recuperarse y ser liberado.

No darle comida ni bebida

La Oliva concentró el mayor número de avisos, una tendencia que se mantiene en 2026, cuando este municipio reunió el 61,6 % de los ejemplares recogidos. Puerto del Rosario ocupó el segundo lugar, con el 18,5 % de los avisos.

El Cabildo recuerda que, si se encuentra una pardela desorientada, no debe liberarse sin una revisión veterinaria. Se recomienda recogerla con precaución, introducirla en una caja ventilada y mantenerla en un lugar tranquilo, fresco y a la sombra, sin darle comida ni agua, y avisar al 112.

Además, se pide apagar o reducir las luces exteriores que no sean imprescindibles, especialmente en zonas costeras, para facilitar los primeros vuelos de estas aves.