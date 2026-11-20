Más de 300 estudiantes de primaria participaron en una jornada organizada por el Cabildo de Fuerteventura en la que demostraron su talento al micrófono y se encontraron con grandes profesionales de la radio

Fuerteventura acoge el II Encuentro Insular de Radios Escolares

Más de 300 escolares de primaria han participado en el II Encuentro Insular de Radios Escolares, organizado por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación y Juventud. El Centro Insular de Juventud acogió este evento, que ha contado con la participación de un total de 16 centros de educación primaria (CEIP) majoreros con sus radios escolares.

Docentes, alumnado y grandes profesionales del ámbito radiofónico han participado en el encuentro, cuyo objetivo es reconocer y fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la calidad de las producciones radiofónicas realizadas por el alumnado.

Fuerteventura acoge el II Encuentro Insular de Radios Escolares

Entrevista a la presidenta del Cabildo

El programa de actividades arrancó con una entrevista inaugural a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el consejero de Educación, Adargoma Hernández.

Lola García explicó que este segundo Encuentro Insular de Radios Escolares forma parte de la programación que promueve el Cabildo para llevar actividades de aprendizaje a los estudiantes de los centros educativos de Fuerteventura. Acciones que se llevan a cabo durante todo el curso escolar y que incluyen charlas motivacionales, jornadas y otro tipo de actuaciones divulgativo para el bienestar del alumnado, profesorado y familias “Es importante acompañar a nuestro alumnado y comunidad educativa”, señaló García.

Por su parte, Adargoma Hernández destacó que el encuentro, que arrancó el año pasado, nace para dar visibilidad a un proyecto “tan bonito y tan importante” como las radios de los centros educativos de la isla. “La radio forma parte del programa curricular y ayuda a los estudiantes a desenvolverse y a empezar a ser críticos”, señaló. Hernández agradeció el trabajo del equipo de la consejería y celebró que “qué mejor manera de celebrar el Día de la Infancia que con este encuentro, que este año ha superado al anterior y ha venido para quedarse en Fuerteventura”.

Fuerteventura acoge el II Encuentro Insular de Radios Escolares

Otras actividades

A continuación, se celebró un espectáculo de magia a cargo de Mariano Torrente, que dio paso a una mesa redonda titulada ‘La magia de la radio’, con la participación del presentador de Cadena 100, Javi Nieves, el redactor jefe de la Cadena Ser, David Ramos, la periodista de RTVE, Mara Peterssen, y el maestro de educación primaria en el CEIP Luis Vives de Parla y coautor del libro ‘La radio escolar por dentro’, Jesús Ángel Pindado.

Para finalizar, la entidad ecca.edu hizo entrega del PREMIO ECCA, reconociendo a las mejores producciones radiofónicas del alumnado. El CEIP Puerto del Rosario se llevó el premio a la mejor entrevista con ‘Conociendo a los hombres de Marte’; el CEIP La Hubara, el de mejor contenido de entretenimiento con ‘Entre baifos y tradiciones’, y el CEIP Puerto Cabras, el de mejor reportaje con ‘Del caliche a la cal’.