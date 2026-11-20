Seis equipos, tres finales y el reto de superar la gran fiesta de 2025 en el terrero Venancio Guerra

La Supercopa de Bola Canaria de Fuerteventura vuelve este sábado 21 de noviembre al terrero Venancio Guerra de Los Lajares, en La Oliva, para disputar su segunda edición. Seis equipos competirán en tres finales a partir de las 18:30 horas (hora canaria), con entrada gratuita hasta completar aforo.

El torneo cierra la temporada majorera al medir a los campeones de la Liga Insular y de la Copa Insular del Cabildo de Fuerteventura. Lo hace en tres categorías: juvenil, femenina y masculina. Cada final reparte un título propio, de modo que la noche dejará tres supercampeones.

Equipos que compiten

Cabras Locas

Pintadera

Los Cabritos del Herbania

Los Cacharritos de Antigua

Los Chipones

Tamasite

Un estreno que dejó el listón alto

La primera Supercopa de Bola Canaria de Fuerteventura se jugó en 2025 en este mismo escenario. El terrero se habilitó como el primer gran estadio dedicado específicamente a este deporte, y a esta primera Supercopa asistieron medio millar de espectadores.

Aquel día se coronaron tres equipos. En juvenil ganaron Los Cacharritos de Antigua a Los Cabritos del Herbania. En femenina se impuso Las R que R a El Jablito, y en masculina, Los Mentolines a Los Chamajos.

La segunda edición busca consolidar la cita. El Cabildo de Fuerteventura ha invitado a la afición a disfrutar de este deporte autóctono.

Cómo se juega y por qué importa

La bola canaria se parece a la petanca, pero sus bolas son más pesadas y el campo es mayor. Es una de las pocas especialidades autóctonas presentes en todas las islas, con numerosos equipos y competiciones.

En Fuerteventura tiene un peso especial. La temporada pasada compitieron casi 80 equipos, y la Supercopa es el broche que enfrenta a los mejores de cada categoría. RTVC sigue la disciplina durante todo el año, como en la fase final del Campeonato de Canarias de Selecciones, que emitió el 20 de septiembre desde Gran Canaria.

Dónde ver la Supercopa de Bola Canaria en directo

La Supercopa de Bola Canaria se podrá seguir en directo el sábado desde las 18:30 horas en varias plataformas:

Habrá otra oportunidad para ver el campeonato de la Supercopa de Bola Canaria y es este domingo 22, a las 9:30 horas, a través de la TDT en Televisión Canaria.

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