Este evento se celebra por primera vez y se convierte en un hito histórico para el deporte canario

La Supercopa de Bola Canaria de Fuerteventura, torneo que se celebra por primera vez, aspira a convertirse en un hito en el crecimiento de este deporte tradicional en el archipiélago. Este evento servirá como cierre oficial de la temporada.

Retransmisión en directo

El Terrero Municipal Venancio Guerra, en Los Lajares, en el municipio majorero de La Oliva, se convertirá en el primer gran estadio acondicionado para la bola canaria, acogiendo a más de 300 espectadores en las finales de las categorías masculina, femenina y juvenil, correspondientes a los campeones de liga y copa de Fuerteventura 2025.

La Supercopa de Bola Canaria se celebrará en Fuerteventura / Imagen de RTVC

Retransmisión en RTVC

La bola canaria es un deporte parecido a la petanca aunque las bolas que se utilizan son más pesadas y el campo es mayor. Este consiste en lanzar una bola desde la marca de partida, con el objetivo de aproximarse lo más posible al boliche, con el mayor número de bolas disponibles del propio equipo.

Los equipos que se disputarán los títulos serán: Los Cabritos del Herbania y Los Cacharritos de Antigua en juveniles; Las R que R y El Jablito en la categoría femenina y Los Chamajos y Los Mentolines en categoría masculina.

Este evento se podrá seguir en directo a través del canal de deportes en YouTube de Radio Televisión Canaria este sábado a las 18:30 hora canaria, y en TDT este domingo a partir de las 08:30 hora canaria con la narración de la periodista Yolanda Martínez.