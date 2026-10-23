Canarias Play emite en directo el derbi entre el CD Tenerife C y la UD Las Palmas C

El encuentro de la octava jornada de la Tercera Federación se disputará este sábado 24 de octubre, a las 16:00 horas, y podrá seguirse también por el canal de YouTube Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es

El CD Tenerife C y la UD Las Palmas C protagonizan este sábado 24 de octubre, a partir de las 16:00 horas, uno de los encuentros destacados de la octava jornada del Grupo XII de la Tercera Federación de Fútbol. El derbi canario se disputará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, en La Laguna, y podrá seguirse en directo a través de Canarias Play, el canal de YouTube Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es.

A la izquierda, plantilla del CD Tenerife C. A la derecha, plantilla y cuerpo técnico de la UD Las Palmas C.

Ambos conjuntos llegan a la cita con la confianza que otorgan sus victorias en la recuperación de la primera jornada, disputada este miércoles. El Tenerife C se impuso por 2-1 a la UD Villa de Santa Brígida, mientras que Las Palmas C derrotó por 3-0 al CD Laguna. Dos resultados que permiten a los filiales afrontar el derbi con buenas sensaciones y con la posibilidad de dar un nuevo paso adelante en la clasificación.

El filial blanquiazul ocupa actualmente la quinta posición con 13 puntos, mientras que el conjunto amarillo es séptimo con 12. La igualdad entre ambos equipos añade un atractivo especial al enfrentamiento, con apenas un punto de diferencia y la posibilidad de que el ganador consolide su posición en la zona alta de la tabla.

El CD Tenerife C atraviesa un buen momento de forma después de encadenar tres victorias consecutivas. El conjunto tinerfeño se impuso por 4-1 al Villaverde Norte en la sexta jornada y venció por 2-4 al San Bartolomé CF a domicilio en la séptima. A esos resultados se suma el triunfo por 2-1 frente al Villa de Santa Brígida, que permitió al filial blanquiazul confirmar su progresión y alcanzar los 13 puntos.

El equipo ha mostrado una clara mejoría ofensiva en las últimas semanas, con ocho goles marcados en sus dos compromisos anteriores a la recuperación de la jornada inaugural. Esa capacidad para generar ocasiones y encontrar el camino del gol se ha convertido en uno de los principales argumentos del Tenerife C, que buscará prolongar su dinámica positiva ante uno de sus rivales más especiales.

Enfrente estará una UD Las Palmas C que también llega reforzada después de su contundente victoria ante el CD Laguna. El filial grancanario se impuso por 3-0 en el encuentro aplazado de la primera jornada, sumando tres puntos que le permiten situarse en la séptima posición con 12 unidades. El resultado supone un impulso para un equipo que quiere seguir creciendo en la competición y acercarse a los puestos más destacados.

Las Palmas C había empatado 2-2 ante el CD Mensajero en la séptima jornada, después de repartir también los puntos frente a la UD Villa de Santa Brígida, con un 1-1. La victoria ante el Laguna permite al conjunto amarillo romper esa sucesión de empates y afrontar el derbi con renovada confianza. Su objetivo será mantener la solidez mostrada en el último compromiso y aprovechar sus oportunidades ante un Tenerife C que atraviesa una dinámica positiva.

Un encuentro con varios alicientes para los dos equipos

El Tenerife C tratará de prolongar su racha de tres victorias consecutivas y defender su quinta posición, mientras que Las Palmas C buscará dar continuidad al triunfo logrado ante el Laguna y superar a su rival en la clasificación. La diferencia de un solo punto convierte el enfrentamiento en una oportunidad importante para ambos filiales.

Los derbis entre los equipos de formación del fútbol canario siempre ofrecen un componente especial, tanto por la rivalidad deportiva como por la oportunidad de comprobar la progresión de jóvenes futbolistas que buscan abrirse camino hacia los primeros equipos. Tenerife C y Las Palmas C representan dos proyectos de cantera de referencia y afrontan este compromiso con la ambición de seguir creciendo en la categoría.

La Ciudad Deportiva Javier Pérez será el escenario de un duelo entre dos conjuntos que llegan en buen momento y que quieren confirmar sus aspiraciones. El filial blanquiazul intentará aprovechar el factor campo y su racha de victorias, mientras que el equipo amarillo buscará prolongar las buenas sensaciones de su último encuentro y llevarse los tres puntos para Gran Canaria.

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