Canarias Play emite en directo el duelo de Tercera Federación entre el CD Marino y el Estrella CF

La plataforma digital de RTVC ofrecerá este domingo a las 12:00 horas la retransmisión del choque de la séptima jornada del Grupo XII desde el estadio Antonio Domínguez Alfonso

Canarias Play ofrecerá este domingo 18 de octubre, a partir de las 12:00 horas, la retransmisión en directo del encuentro entre el CD Marino y el Estrella CF. El choque, correspondiente a la séptima jornada del Grupo XII de la Tercera Federación de Fútbol, se disputará en el estadio Antonio Domínguez Alfonso de Los Cristianos y medirá a dos representantes de Tenerife y Gran Canaria en un duelo directo por escalar puestos en la clasificación.

Ambos conjuntos llegan a la cita igualados a siete puntos en su casillero tras haber disputado cinco partidos. El CD Marino ocupa la octava posición en la tabla, mientras que el Estrella CF se sitúa en la undécima plaza. La paridad en la puntuación contrasta con sus registros anotadores: el equipo tinerfeño ha marcado 13 tantos y encajado ocho, frente a los siete goles a favor y nueve en contra de la escuadra grancanaria.

El CD Marino afronta el encuentro con la intención de reencontrarse con el triunfo tras caer por 2-1 ante el Unión Sur Yaiza en la última jornada. En ese compromiso, el conjunto de Los Cristianos se adelantó en el marcador, pero el cuadro lanzaroteño logró remontar el resultado para dejar los tres puntos en casa. La derrota cortó la dinámica positiva del Marino, que venía de firmar una contundente victoria por 6-1 frente al Playas de Sotavento, una de las actuaciones más destacadas de su arranque liguero, donde el delantero Adrián firmó un doblete.

Anteriormente, el equipo dirigido por su cuerpo técnico había empatado 2-2 ante el CD Laguna y vencido por 3-1 al Real Unión de Tenerife, tras haber iniciado la competición con una derrota por 1-2 ante el Panadería Pulido San Mateo. Con estos antecedentes, el cuadro marinista buscará aprovechar el factor campo y su caudal ofensivo para sumar los tres puntos y consolidar su regularidad.

Integrantes del CD Marino. Fuente: página oficial del Club Deportivo Marino.

Por su parte, el Estrella CF acude a Los Cristianos reforzado tras lograr la victoria por 1-0 frente a la UD Los Llanos de Aridane en la sexta jornada, un resultado que le permitió frenar dos compromisos adversos y ganar confianza antes de afrontar un nuevo desplazamiento. El conjunto de Sardina del Sur arrancó el campeonato venciendo por 3-1 al Villaverde Norte, cediendo posteriormente ante el San Bartolomé CF (4-2), empatando frente a Las Palmas C (1-1) y cayendo por 3-0 ante el CD San Fernando.

El conjunto grancanario buscará dar continuidad al triunfo cosechado la pasada semana y mejorar sus prestaciones como visitante. Para ello, la solidez defensiva se perfila como un factor determinante para contener el potencial anotador del rival y aspirar a un resultado favorable en el coliseo de Los Cristianos.

El encuentro también se puede seguir en el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es.