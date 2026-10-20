Canarias Play ofrece en directo el encuentro entre el CD Tenerife C y la UD Villa de Santa Brígida

El partido, que fue aplazado en la primera jornada de la Tercera Federación, se disputará este miércoles 21 de octubre, a las 17:00 horas, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez

Canarias Play ofrece en directo este miércoles 21 de octubre, a partir de las 17:00 horas, el encuentro entre el CD Tenerife C y la UD Villa de Santa Brígida, correspondiente a la primera jornada del Grupo XII de la Tercera Federación. El partido, que se disputará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, en Tenerife, podrá seguirse también a través del canal de YouTube Deportes de Televisión Canaria y la web de RTVC.

El encuentro, aplazado en su fecha inicial por la disputa de la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA de la Selección Canaria, enfrenta a dos equipos que llegan con dinámicas diferentes a esta cita.

El filial blanquiazul atraviesa un buen momento después de encadenar dos victorias consecutivas. Tras imponerse por 4-1 al Villaverde Norte en la sexta jornada, el conjunto tinerfeño volvió a sumar los tres puntos el pasado fin de semana con una victoria a domicilio ante el San Bartolomé CF (2-4). Con diez puntos en seis partidos, el Tenerife C buscará prolongar su buena racha y seguir escalando posiciones en la clasificación.

Enfrente estará una UD Villa de Santa Brígida que llega a Tenerife con la intención de reencontrarse con la victoria, después de caer 4-0 ante la UD San Fernando en la séptima jornada. Un resultado que frenó su progresión después de haber encadenado tres partidos sin conocer la derrota, acumulando seis puntos en seis encuentros.

La Ciudad Deportiva Javier Pérez será el escenario de un enfrentamiento entre dos equipos que buscan consolidarse en la zona media de la clasificación y ganar regularidad en este inicio de campeonato. El Tenerife C tratará de prolongar su racha positiva ante su afición, mientras que la UD Villa de Santa Brígida intentará recuperar la solidez defensiva y volver a sumar de tres en tres.

Con la incorporación de la Tercera Federación a su oferta deportiva, Canarias Play amplía su cobertura del fútbol regional y acerca a los espectadores los partidos de los equipos canarios que compiten en esta categoría.

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