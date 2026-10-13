Canarias refuerza su colaboración con entidades financieras para garantizar las ayudas a los canarios en Venezuela

El Gobierno de Canarias trabaja con 22 entidades canarias en Venezuela para desarrollar programas sociales, sanitarios y asistenciales destinados a una comunidad de alrededor de 50.000 residentes

El Gobierno de Canarias refuerza su colaboración con entidades financieras para facilitar el envío de ayudas a los canarios residentes en Venezuela. El objetivo es garantizar que los fondos destinados a programas sociales, sanitarios y asistenciales lleguen a sus beneficiarios de forma ágil y con menores costes.

Alrededor de 50.000 canarios residen en Venezuela, un país con el que el archipiélago mantiene un estrecho vínculo histórico. Actualmente, el Ejecutivo autonómico trabaja con 22 entidades canarias en el país latinoamericano para desarrollar distintos programas de atención a esta comunidad.

Facilitar el envío de ayudas a Venezuela

La colaboración con las entidades financieras resulta fundamental para garantizar la llegada de las subvenciones. En este contexto, un banco digital actúa como intermediario entre el Gobierno de Canarias, las entidades y la población beneficiaria.

La iniciativa busca agilizar las transferencias de dinero y reducir los costes de las operaciones. «La idea es justamente que, ya que hay un arraigo tan grande, crear el vínculo, el canal para que esos flujos de remesas y dinero vayan y vengan con mayor agilidad y a bajos costes», señala uno de los representantes durante la visita.

Este mecanismo permite que las entidades canarias reciban los recursos económicos y los destinen a las actuaciones sociales, sanitarias y asistenciales previstas.

Nuevas oportunidades de colaboración e inversión

La visita también ha servido para estrechar las relaciones entre Canarias y Venezuela y explorar nuevas posibilidades de cooperación económica.

Entre los asuntos abordados figura la participación de la comunidad canaria y sus descendientes en posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción del país latinoamericano.

Asimismo, los encuentros buscan estudiar oportunidades de inversión y fomentar el desarrollo de las entidades canarias en Venezuela, que desempeñan un papel fundamental en la atención a los residentes y en el mantenimiento de los vínculos entre ambos territorios.