22 entidades canarias en Venezuela colaboran con el Gobierno de Canarias para impulsar diversos programas

La relación entre Canarias y Venezuela se estrecha a través de la colaboración con entidades regionales en el país. Mediante las asociaciones canarias en Venezuela, el Gobierno de Canarias impulsa programas sociales, asistenciales y sanitarios.

Alrededor de 50.000 canarios residen en el país latinoamericano, por esta razón 22 entidades canarias en Venezuela trabajan junto al Gobierno regional para garantizar el desarrollo de diversos programas.

José Téllez, director general de emigración del Gobierno de Canarias, explica que «la idea es que a partir del fuerte arraigo entre ambas regiones, se pueda crear un canal donde esos flujos de remeses se muevan con mayor facilidad y a bajos costos«.

El Gobierno de Canarias impulsa programas sociales, asistenciales y sanitarios en Venezuela. Agencias

Entidades financieras

Para hacerlo posible, la colaboración con entidades financieras es fundamental, ya que son el nexo entre gobierno y población. R4 Banco es una de las entidades que facilita el envío de las subvenciones, garantizando que los fondos lleguen a los responsables y puedan destinarse a las acciones previstas.

«Estamos también trabajando de cara a todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del país vinculado a los canarios y los descendientes. Sobre todo con la fase de emergencia que todavía nos encontramos tras los terremotos del pasado junio», comenta Ricardo IV Montilla, presidente ejecutivo de R4.