La iniciativa alcanzará los 30 colegios participantes durante el curso 2026/2027, con doce nuevas incorporaciones en Gran Canaria y diez en Santa Cruz de Tenerife. Educación refuerza así la presencia de la música y el patrimonio cultural del archipiélago en las aulas

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ampliará durante el curso 2026/2027 el proyecto ‘Un timple en mi cole’ con la incorporación de 22 nuevos centros educativos, hasta alcanzar los 30 colegios participantes, ocho de ellos de continuidad. La expansión sumará doce centros de Gran Canaria y diez del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El proyecto ‘Un timple en mi cole’ llegará a 22 nuevos centros educativos de Canarias. Gobierno de Canarias

La iniciativa comenzó el pasado curso como experiencia piloto en diez colegios grancanarios, bajo la coordinación del timplista y docente Germán López. Impulsado por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, que coordina David Pablos, el proyecto busca acercar al alumnado de Primaria al conocimiento y la práctica del timple, uno de los instrumentos más representativos de la música popular canaria.

Música, historia y patrimonio cultural en las aulas

El programa combina la interpretación musical con el conocimiento de la historia y el valor cultural del instrumento. Para ello, organiza talleres prácticos, charlas-concierto y actividades que conectan la música con otras materias, como Lengua, Geografía, Historia y Educación Artística.

La experiencia piloto culminó en junio de 2026 con un pasacalles por la calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, en el que participaron cerca de 300 escolares de los diez centros implicados. La propuesta incorpora también actividades de aprendizaje-servicio y encuentros intergeneracionales, con la participación del profesorado, las familias y músicos del archipiélago.

Doce nuevos colegios en Gran Canaria

Los doce centros que se incorporan en Gran Canaria se distribuyen entre seis municipios. En Las Palmas de Gran Canaria se suma el CEIP Ciudad del Campo, mientras que Telde contará con los CEIP Saulo Torón y León y Castillo.

En Ingenio participarán los CEIP Chano Sánchez y Profesor Carlos Socas Muñoz. Agüimes incorporará los centros La Viñuela, Doramas y Beñesmén; Santa Lucía de Tirajana, La Cerruda y La Paredilla; y San Bartolomé de Tirajana, Juan Grande y Oasis de Maspalomas.

Diez incorporaciones en Santa Cruz de Tenerife

En Tenerife, el proyecto llegará a diez centros educativos de Santa Cruz de Tenerife, repartidos entre los cinco distritos del municipio. Se trata de los CEIP San Andrés, Rafael Gaviño, Rambla de Santa Cruz, San Fernando, Los Dragos, 25 de Julio, Tagoror, Chimisay, Santa Cruz de California y Los Menceyes.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación Regional de Asociaciones de Folclore y Tradiciones de Canarias 8 Islas y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entidades que participan en el desarrollo de las actividades destinadas a acercar el timple al alumnado.

Educación reivindica una mayor presencia de los contenidos canarios

La ampliación del proyecto coincide con el debate sobre la presencia de los contenidos canarios en el sistema educativo. Este martes, el consejero Poli Suárez abordó esta cuestión en el pleno del Parlamento de Canarias y defendió la necesidad de reforzar el conocimiento de la historia, la cultura y las particularidades del archipiélago entre los estudiantes. «Tienen que formar parte de la educación cotidiana de nuestro alumnado», afirmó Suárez durante su intervención.

El consejero recordó asimismo que los currículos actuales incorporan el patrimonio natural, histórico, cultural y lingüístico de Canarias de manera transversal, desde Educación Infantil hasta las distintas etapas de la enseñanza obligatoria. Estos contenidos se trabajan en diferentes materias y forman parte de las líneas estratégicas de la Consejería para integrar el patrimonio canario en la enseñanza básica.

Desde el curso 2024/2025, todos los centros educativos no universitarios de las islas cuentan obligatoriamente con una persona coordinadora de Educación del Patrimonio Natural, Social y Cultural Canario. Esta figura promueve proyectos, coordina actividades y facilita recursos al profesorado.

Una red de museos escolares y nuevos recursos educativos

La coordinación del patrimonio en los centros y la Red de Museos Escolares de Canarias constituyeron dos de los argumentos principales para que las islas recibieran el Premio Manuel Bartolomé Cossío 2025, concedido por la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) en junio, en Teruel. El galardón reconoce el trabajo orientado a conservar y difundir el patrimonio histórico y educativo, así como a favorecer su presencia en las aulas.

La Red de Museos Escolares de Canarias reúne 24 espacios dedicados a conservar y divulgar materiales, documentos y objetos relacionados con la historia de la educación y la cultura del archipiélago. Estos recursos permiten trabajar el patrimonio con el alumnado y compartir experiencias entre centros.

Junto a estas iniciativas, la Consejería desarrolla otros proyectos, como Educarnaval, Puentes de experiencia, De atrás pa’lante y las aulas innovadoras de Educación Patrimonial. El profesorado dispone además de herramientas como CanariWiki, la Mediateca de contenidos canarios y la constelación de Escritoras Canarias para incorporar la cultura y el patrimonio de las islas a la actividad docente.