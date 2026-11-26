La iniciativa reunió a escolares de ocho centros de Tenerife para promover la alimentación saludable, el deporte y el consumo de productos locales

El Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT) acogió hoy jueves, 26 de noviembre, la I Jornada de Colegios ‘El Gofio, Desayuno Olímpico’, un encuentro que reunió a alrededor de 370 escolares de ocho centros educativos de la isla. La iniciativa busco fomentar la práctica deportiva, la alimentación saludable y el conocimiento de los productos agroalimentarios de Canarias. Una actividad impulsada por el Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

‘El Gofio, Desayuno Olímpico’. Gobierno de Canarias

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, asistió al encuentro junto al director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego. Además, el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso; y el atleta olímpico, Mario Pestano, embajador del proyecto. A lo largo de la mañana, el alumnado participó en distintas actividades deportivas. Además, en didácticas dirigidas a promover estilos de vida saludable y poner en valor los alimentos de proximidad.

Durante la jornada, Quintero destacó la importancia de acercar los productos del sector primario canario a las nuevas generaciones. También, fomentar su conocimiento desde edades tempranas. En este sentido, señaló que “el gofio es mucho más que un alimento, ya que forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de la manera en la que tradicionalmente nos hemos relacionado con nuestra tierra. Acercarlo a los niños y niñas a través de experiencias participativas permite que conozcan su relevancia y sus propiedades y descubran la importancia de consumir elaboraciones locales”.

El gofio y el deporte, protagonistas de una jornada para fomentar hábitos saludables entre los escolares

Asimismo, el consejero subrayó la estrecha relación entre alimentación, actividad física y bienestar. Apuntó que “a través de esta experiencia se promueven hábitos saludables entre los escolares y se les enseña a cuidar de sí mismos. Al tiempo que se les transmite el valor de los productos que se elaboran en el Archipiélago y el trabajo de las personas que están detrás de ellos”.

David Crego, destacó que “con esta iniciativa, en colaboración con la Consejería de Agricultura, a través de GMR Canarias, queremos acercar al alumnado de las islas un alimento tan nuestro como el gofio”. Asimismo, subrayó la importancia de vincular la alimentación saludable con la práctica deportiva “de la mano de referentes como el atleta olímpico Mario Pestano, que incorporaba el gofio a su desayuno y que, a través de su propia experiencia, nos ayuda a transmitir a nuestros niños y niñas la importancia de adquirir hábitos de vida saludables”.

Encuentro con el atleta olímpico Mario Pestano

Por su parte, Juan Antonio Alonso, destacó la importancia de impulsar acciones de promoción que permitan dar a conocer la diversidad de las producciones agroalimentarias del Archipiélago. “El gofio es uno de nuestros productos más representativos y cuenta con unas cualidades nutricionales excepcionales. Queremos mostrar las distintas posibilidades que ofrece para incorporarlo a la alimentación diaria, especialmente entre las nuevas generaciones”, señaló.

En la jornada participó alumnado de los CEIP El Monte, La Estrella, Samoga, La Atalaya, Granadilla de Abona, Andrés Orozco, San Isidro y Princesa Tejina. La jornada incluyó pruebas de atletismo, como relevos, salto de longitud y lanzamiento de pelota, además de un encuentro con el atleta olímpico Mario Pestano. Las actividades promovieron valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

I Jornada de Colegios ‘El Gofio, Desayuno Olímpico. Gobierno de Canarias

La programación se completó con acciones divulgativas dedicadas al gofio, sus propiedades nutricionales y su papel en la alimentación tradicional canaria. Así como a la importancia de seguir una dieta equilibrada e incorporar productos frescos, de temporada y de proximidad a la alimentación diaria.

Entre las propuestas destacó una demostración de amasado tradicional de gofio, que permitió al alumnado conocer una de las formas más arraigadas de preparación y consumo de este alimento, estrechamente vinculado a la historia y las costumbres del Archipiélago. También se habilitaron espacios dedicados a otros productos canarios, en los que los participantes pudieron descubrir su origen, características y procesos de elaboración.

La jornada contó con la participación del agricultor e influencer Nito, protagonista de una entrevista en la que compartió su experiencia y acercó a los escolares a la realidad del trabajo agrícola. Esta propuesta permitió visibilizar el esfuerzo de las personas dedicadas al sector primario .

Un proyecto en crecimiento

La jornada se enmarca en el proyecto ‘El Gofio, Desayuno Olímpico’, una iniciativa del Gobierno de Canarias desarrollada a través de GMR Canarias. Desde 2026 cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes para ampliar su alcance entre la población escolar.

Durante 2025, el programa llegó a 1.279 alumnos y alumnas de 24 centros educativos. Además, en 2026 ha alcanzado, hasta el momento, a 1.186 escolares de otros 24 colegios.

Mediante charlas, encuentros y actividades participativas en centros educativos de todas las Islas, la iniciativa cuenta con Mario Pestano como referente deportivo para dar a conocer las propiedades nutricionales y el valor cultural del gofio, fomentar su consumo y promover una alimentación equilibrada vinculada a la práctica habitual de ejercicio físico.