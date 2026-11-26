Se trata de la segunda mayor anualidad del acuerdo actual entre Canarias y el Estado del Convenio de Carreteras

Reunión bilateral del Convenio de Carreteras con el Estado 2018-2027.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno caario, Pablo Rodríguez, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, han participado en la reunión de la Comisión Bilateral del Convenio de Carreteras con el Estado 2018-2027, donde han realizado el segundo libramiento de este año, certificando ya un total de 170.120.226,81 euros de la anualidad de 2026, la segunda mayor del convenio actual, solo por detrás de la de 2024.

Pablo Rodríguez ha destacado que “Canarias ha demostrado que cuenta con un ritmo de ejecución muy importante del Convenio de Carreteras, que ya supera el 60% y tiene comprometida prácticamente la totalidad de su financiación. Este año hemos certificado 170 millones de euros, lo que evidencia que estamos en un ritmo de velocidad de crucero y que estamos cumpliendo con la planificación prevista. Precisamente, esa capacidad de ejecución es la que nos permite defender ante el Estado la necesidad de ampliar el convenio y disponer de más recursos para seguir desarrollando las infraestructuras viarias que necesita el archipiélago”.

El responsable del área también ha explicado que el Gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio distintos informes que justifican la incorporación de más de 1.000 millones de euros adicionales, al contar con proyectos redactados, maduros y con sus correspondientes declaraciones de impacto ambiental, que podrían licitarse de manera inmediata.

Asimismo, ha valorado el paso dado esta semana por el Consejo de Ministros para iniciar la modificación de los límites de gasto que permitirán ampliar el convenio y ha destacado que, durante la reunión de este jueves, ambas administraciones han dado un nuevo impulso a las conversaciones para avanzar en los plazos de formalización de esta ampliación. “Es fundamental agilizar este proceso y garantizar la continuidad de la financiación, porque tenemos proyectos preparados y capacidad para seguir ejecutando inversiones en carreteras en todas las islas”, ha concluido.

Hacia la ampliación del Convenio de Carreteras

La reunión de este jueves llega dos días después del encuentro que mantuvo el pasado martes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con los ministros de Hacienda, Arcadi España, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En esa reunión, el Estado se comprometió a iniciar el expediente para modificar los límites presupuestarios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Es el paso previo para tramitar una adenda al actual Convenio de Carreteras que lo amplíe cinco años más. En total, más de 1.000 millones de euros para infraestructuras viarias en el archipiélago.

Según la información que trasladó el Ministerio de Hacienda, la tramitación podrá continuar con un Gobierno en funciones, y la previsión es completar el expediente en torno al mes de marzo.

En este sentido, el consejero ha insistido en la necesidad de dar celeridad a estos procesos, dada la complejidad administrativa de las actuaciones en materia de carreteras, especialmente por los plazos de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental.