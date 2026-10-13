El Parlamento de Canarias celebra sesión plenaria con las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios al presidente de Canarias, Fernando Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que su Gobierno está completamente centrado en que, en los 47 días que quedan hasta las elecciones, el Ejecutivo central dé cumplimiento a los acuerdos previstos en la ‘agenda canaria’ ante un escenario de incertidumbre.

En respuesta en el pleno del Parlamento regional a una pregunta del diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, el presidente autonómico ha asegurado que, siete meses después del debate sobre el estado de la nacionalidad, «estamos peor» en cuanto a la incertidumbre que plantea «un año complejo».

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento de Canarias del 22 de septiembre 2026. Imagen Presidencia de Canarias

Hay retos importantes como la falta de Presupuestos Generales del Estado y el Marco Financiero Plurianual de la UE, sobre lo que ha comentado que «seguimos sin saber la postura del Gobierno de España» ante el planteamiento de Irlanda de reducir en un 8 por ciento el presupuesto comunitario y que la política agraria común comparta ejes con otras, como la de defensa.

Frente a ello el Gobierno de Canarias planteará un presupuesto «serio y riguroso» pese a la situación «complicada y difícil» y, sobre todo, ha subrayado Clavijo, con una defensa de la «unidad» para que el Ejecutivo español de respuesta a las demandas de la agenda canaria.

Clavijo ve viable cumplir los compromisos

Asimismo, Clavijo se lo trasladó al diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), sobre la posibilidad de que el Gobierno central resuelva los asuntos pendientes con el archipiélago antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente canaria ha afirmado que el Ejecutivo estatal continúa gobernando, por lo que considera viable cumplir los compromisos.

Entre las prioridades figuran la ampliación del convenio de carreteras, la limitación de la compra de viviendas por extranjeros, la cogestión aeroportuaria y la creación del Centro Nacional de Vulcanología. También ha reclamado la bonificación del 60 % del IRPF en 2027, el convenio de infraestructuras educativas, 105 millones de euros para vivienda y la continuidad de la gratuidad del transporte público.

Clavijo ha asegurado que el Gobierno canario ha cumplido su parte y está preparado para avanzar. Asimismo, ha advertido de que incumplir la ‘agenda canaria’ supondría quebrar la confianza entre ambas administraciones.

Limitación de compra de vivienda para no residentes

El presidente del Gobierno de Canarias también ha avanzado este martes que ya han entablado contactos con las formaciones políticas representadas en la Diputación Permanente para pulsar la «voluntad» de que se pueda aprobar el decreto que incluya la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros en el archipiélago.

«Si se quiere se va a poder llevar», ha señalado en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento en la que ha comentado que su Ejecutivo ha redactado un decreto-ley y se lo ha trasladado al Gobierno central dado que hay que intervenir también en la oferta y en las islas, y un tercio de las compras de inmuebles recaen en población extranjera.

El presidente ha insistido en que se debe actuar sobre «oferta y demanda» salvo que se quiera implantar un «sistema comunista dictatorial», y ha incidido en las dificultades que tiene Canarias ante un crecimiento de la población en más de 500.000 personas en 25 y además de forma «desigual», con 48 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha comentado que Canarias «no puede seguir creciendo de forma infinita» porque los recursos naturales y el suelo son limitados la «paciencia» de los canarios «tampoco es infinita».

Ha afeado a los socialistas que mintieron cuando decían que «no se podía» arbitrar esta medida y ahora, cuando «necesitan» a los canarios sí «es posible» buscar mecanismos legales.

Despliegue del Frontex

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido en el Parlamento regional la necesidad de reforzar el control de las fronteras y la vigilancia de la Ruta Atlántica mediante el despliegue de Frontex y un incremento de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ante el repunte de llegadas migratorias registrado en septiembre y octubre.

Clavijo respondió así a una pregunta de la diputada del PP, Luz Reverón, quien reclamó recuperar un dispositivo aeronaval similar a la operación Noble Centinela de 2006. Reverón recordó que, pese al descenso de llegadas en 2025 y 2026, la crisis migratoria continúa. Además, afirmó que más de 175.000 personas han llegado irregularmente a las costas españolas desde que gobierna Pedro Sánchez y citó estimaciones de Caminando Fronteras que cifran en más de 26.000 las muertes en la ruta hacia Canarias desde 2018.

El presidente canario insistió en la necesidad de una política migratoria «seria y rigurosa», basada en la cooperación y en la creación de oportunidades en África. También advirtió de que el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea podría provocar problemas de retención de migrantes en las fronteras, como, según señaló, está ocurriendo en Ceuta.

Asimismo, expresó su preocupación por la vigencia de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que expira el 31 de diciembre de 2027. Advirtió de que, si no se renueva, podría agravarse la situación de los menores migrantes no acompañados. Por ello, instó a todas las fuerzas políticas del Parlamento canario a unir posiciones para garantizar la continuidad de esta medida.

Vivienda

Fernando Clavijo ha defendido en el pleno parlamentario el cambio de tendencia del mercado de la vivienda durante la actual legislatura, con la construcción de 4.000 viviendas públicas y la previsión de alcanzar 7.500 visados de obra nueva en 2026. Clavijo ha asegurado que Canarias lidera algunos indicadores estatales del sector, según datos del Banco de España, aunque el PSOE le ha acusado de apropiarse de los resultados del anterior Ejecutivo del Pacto de las Flores.

Durante la sesión de control, en respuesta a preguntas de Vox, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) y PSOE, el presidente ha calificado de «peculiar» que la izquierda centre sus críticas en la vivienda después de ocho años de Gobierno socialista en España y cuatro en Canarias. Además, ha reprochado al anterior Ejecutivo autonómico que no construyera ninguna vivienda durante su mandato.

Clavijo ha reconocido que la crisis habitacional no tiene una «receta mágica» y que su solución requiere grandes acuerdos, tiempo e inversiones. También ha destacado las dificultades del sector por el aumento de los costes y la falta de personal. Entre las medidas del actual Gobierno, ha mencionado la reducción de impuestos, especialmente para los jóvenes, y la actividad de Visocan, que dispone de unas 20.000 viviendas en alquiler.

Críticas de la oposición en materia de vivienda

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha reclamado más construcción de vivienda pública, menos trabas burocráticas, liberalización de suelo y nuevas rebajas fiscales. También ha defendido la propiedad privada y cuestionado que Visocan externalice la gestión de la bolsa de vivienda asequible por 1,8 millones de euros.

Por su parte, el portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha exigido a Clavijo que elija entre los intereses de los especuladores y los de las personas con dificultades para acceder a una vivienda. Ha criticado las políticas del Ejecutivo regional, su postura sobre la declaración de zonas tensionadas y el uso de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que considera susceptible de favorecer la especulación inmobiliaria. Asimismo, ha ofrecido apoyo para tramitar una proposición de ley de vivienda asequible.

El portavoz socialista, Sebastián Franquis, ha acusado a Clavijo de atribuirse los resultados del plan de vivienda del Pacto de las Flores. Ha denunciado el encarecimiento de los alquileres, la negativa del Gobierno a limitar sus incrementos y la entrada de fondos extranjeros en el mercado inmobiliario. Según Franquis, el Ejecutivo canario está demasiado próximo a los intereses del sector privado, en un contexto de creciente malestar social por las dificultades de acceso a la vivienda.