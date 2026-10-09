El presidente Clavijo destaca la importancia de la colaboración entre administraciones para desarrollar infraestructuras estratégicas para el municipio y el norte de Gran Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, conoció este viernes el estado de las obras del tercer aerogenerador del Parque Eólico Botija-Gáldar, una infraestructura que permitirá ampliar la capacidad de generación de energía renovable del primer parque eólico de titularidad íntegramente municipal de Canarias.

Canarias pone en valor la apuesta de Gáldar por un modelo energético más sostenible y menos dependiente

Modelo energético más sostenible

Durante el recorrido, Clavijo destacó la importancia de esta actuación para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y aprovechar los recursos naturales de las islas.

“Canarias necesita avanzar hacia una mayor autonomía energética y proyectos como este son fundamentales para conseguirlo. Hablamos de infraestructuras necesarias para nuestro territorio, que requieren planificación, recursos y, sobre todo, colaboración entre las administraciones”, señaló el presidente.

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En este sentido, Fernando Clavijo subrayó que “la transición energética debe responder también a las necesidades de nuestros municipios. Gáldar es un ejemplo de cómo la cooperación institucional permite abordar proyectos importantes para el presente y el futuro de nuestra tierra”.

Levantamiento de la estructura

Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, detalló que «la semana pasada se procedió al traslado desde el Puerto de La Luz y durante esta semana se han desarrollado los complejos trabajos para el levantamiento de la estructura, que está a punto de concluir».

Ambos, junto a Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde; Valeria Guerra, concejala de Hacienda y Patrimonio y técnicos municipales realizaron la visita guiados por Rafael Peñate y María Herrera, directores facultativos y proyectistas de la obra que ejecuta la empresa adjudicataria, Elecnor. En este momento la instalación está a punto de ser completada a falta de la colocación de las aspas.

La instalación cuenta con una inversión total de 1,88 millones de euros, de los que 684.598 euros corresponden a una subvención de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano Hernández Zapata, y 1,2 millones de euros proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El tercer aerogenerador, de 0,8 megavatios (MW) de potencia, se sumará a los dos ya existentes en Los Llanos de Botija, lo que permitirá alcanzar una potencia instalada total de 2,4 MW.

Esta actuación forma parte de la ampliación del parque eólico municipal y responde al objetivo de reforzar la generación de energía renovable en Gáldar, en un territorio donde la diversificación de las fuentes energéticas y la reducción de la dependencia exterior constituyen necesidades estratégicas.