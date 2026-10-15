Canarias registra casi 3.000 contratos de mujeres en el sector primario en lo que va de año

El desempleo femenino en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y del mar desciende en 408 personas hasta septiembre, mientras las islas homenajean a las mujeres rurales por su contribución al sector

Canarias ha registrado 2.825 contratos de mujeres en actividades agrícolas, ganaderas, forestales y vinculadas al mar entre enero y septiembre de 2026. En este mismo periodo, el número de desempleadas en estas ocupaciones ha descendido en 408 personas, según un informe del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN).

Margot, ganadera natural de Betancuria. Desde hace más de 15 años gestiona la quesería ‘La Villa’.

Los datos se han dado a conocer con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora cada 15 de octubre. Una jornada en la que las islas han rendido homenaje a las profesionales que contribuyen a mantener vivo el sector primario.

En Fuerteventura, seis mujeres han recibido un reconocimiento por su trabajo y trayectoria. Entre ellas se encuentra Margot, una ganadera de Betancuria que lleva 17 años al frente de una explotación con más de 500 cabras y que gestiona la quesería La Villa.

Margot, una vida dedicada a la ganadería en Fuerteventura

La pasión de Margot por el campo es una herencia familiar. Sus abuelos y sus padres le transmitieron el conocimiento y el amor por una actividad a la que ha dedicado buena parte de su vida.

Desde hace más de 15 años dirige la quesería La Villa, donde combina los métodos tradicionales de elaboración con nuevas propuestas para diversificar sus productos. «Disfruto haciendo esto y aquí estamos. Difícil es, porque siempre hay inconvenientes, pero se va resolviendo», explica la ganadera majorera.

Uno de los productos que elabora es el queso de trapo, realizado completamente a mano. A esta especialidad se han sumado otras variedades con las que ha buscado ampliar su oferta. «Totalmente elaborado a mano y se vende muy bien. Luego hemos innovado con quesos ahumados, orégano, ceniza…», señala.

Su trayectoria ha recibido el reconocimiento de Fuerteventura junto a otras cinco profesionales del sector. Un homenaje que Margot ha querido dedicar a su madre, de quien aprendió buena parte de lo que sabe. «Les tengo mucho cariño a todas. Que te reconozcan el esfuerzo y el trabajo que tienes cada día siempre es bueno. Se lo dediqué a mi madre porque ella fue más mujer rural que yo«, afirma.

El empleo femenino en el campo canario crece durante el verano

Los datos de OBECAN reflejan una aceleración de la contratación femenina en las actividades rurales durante los últimos meses. Tras registrar entre 225 y 306 contratos mensuales durante el primer semestre, la cifra aumentó hasta los 377 en julio y alcanzó los 353 en agosto.

En septiembre se contabilizaron 555 contratos, la cifra mensual más alta de los nueve primeros meses del año. Por su parte, el número de mujeres desempleadas en estas actividades pasó de 3.848 en enero a 3.440 en septiembre, lo que supone 408 desempleadas menos.

La agricultura concentra la mayor parte de los contratos

La agricultura continúa siendo la actividad con mayor peso en el empleo rural femenino. Entre enero y septiembre se registraron 2.145 contratos en ocupaciones agrícolas. Los puestos de peón agrícola en huertas, invernaderos y viveros concentraron 1.208 contratos, mientras que otros cultivos sumaron 641.

En conjunto, los trabajos de peón representan el 76 % de la contratación analizada. Las trabajadoras cualificadas reúnen el 15 % y los puestos técnicos y de dirección, el 3 %.

En cuanto al desempleo, septiembre cerró con 3.197 mujeres inscritas en ocupaciones agrícolas, 377 menos que al comienzo del año.

El informe también recoge 316 contratos en actividades relacionadas con el mar y 93 en ganadería. En el sector forestal, el número de desempleadas descendió de 209 en enero a 174 en septiembre.

Más de la mitad de las responsables de explotaciones agrarias viven en municipios urbanos

El estudio señala que la realidad laboral de las mujeres rurales en Canarias va más allá de la agricultura y la ganadería. Según los criterios del Instituto Nacional de Estadística (INE), 46 de los 88 municipios del archipiélago tenían menos de 10.000 habitantes en 2025. Sin embargo, el lugar de residencia no siempre coincide con la actividad profesional.

De hecho, el 51,8 % de las mujeres responsables de explotaciones agrarias reside en municipios de más de 10.000 habitantes, según el censo agrario del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Además, en los municipios considerados rurales, solo el 2,5 % de las mujeres ocupadas trabaja en la agricultura, mientras que el 92,4 % desarrolla su actividad en el sector servicios.

Unos datos que reflejan la diversidad del empleo femenino en el entorno rural y que coinciden con una jornada dedicada a reconocer trayectorias como la de Margot, mujeres que mantienen las tradiciones del campo canario mientras buscan nuevas oportunidades para garantizar su futuro.