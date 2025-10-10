El Gobierno considera prioritario que este avance se traduzca en una hoja de ruta clara para el traslado definitivo de la central de manera coordinada con el Estado, Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que incluya una subestación en Zurita para acelerar el desmantelamiento de El Charco, Fuerteventura.

Canarias pide incluir una subestación en Zurita para acelerar el desmantelamiento de El Charco. Archivo RTVC

En este sentido, agrega que el departamento regional ha presentado alegaciones a la propuesta de Planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que se sometió a información pública por el Ministerio desde este viernes.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, comentó que «consideramos muy importante que se contemplen cuestiones relevantes que no aparecen en este primer borrador, y que es vital que queden reflejados, mediante la aceptación de nuestras alegaciones».

En este sentido y sobre esta reunión mantenida recientemente, Zapata apuntó que «entre otras cuestiones, pusimos sobre la mesa la cuestión de Fuerteventura como prioridad».

Red de transporte en la zona de Zurita

Zapata ha explicado que en dichas alegaciones a cargo de la Dirección General de Energía «pedimos que en la planificación a 2030 se contemple una red de transporte en la zona de Zurita, con la instalación de una nueva subestación» puesto que, gracias a ello, «se podrán priorizar posteriormente nuevos proyectos de generación en esta zona de Puerto del Rosario».

«Pedimos una subestación en Zurita para hacer viables nuevos proyectos de generación en esta ubicación, que aceleren el desmantelamiento de la central térmica Las Salinas» para así «responder a una demanda histórica de los majoreros» puesto que «no vamos a aceptar nuevos grupos en la zona de El Charco».

Garantizar el suministro a futuro

Por su parte, el Gobierno de Canarias considera prioritario que este avance se traduzca en una hoja de ruta clara para el traslado definitivo de la central a Zurita, de manera coordinada entre el Estado, el Ejecutivo autonómico, el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Con el cumplimiento de este hito, se lograría dar respuesta a una demanda histórica, al tiempo que se garantiza que la generación eléctrica de respaldo en Fuerteventura se realice en una ubicación más adecuada, compatible con el desarrollo urbano y respetuosa con el entorno.

Asimismo, de cara a la resolución del actual concurso para la renovación de grupos de generación, competencia del Ministerio, la opción es viable ya que existen varias propuestas en esta zona, que solo serán posibles si se amplía la red de transporte. «Algo que esperamos se incluya en el texto definitivo, tras nuestras alegaciones», finalizó Zapata.