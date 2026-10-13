El censo electoral supera los 1,86 millones de personas y Tenerife lidera el aumento de votantes en elecciones generales, seguida de Gran Canaria

El censo electoral de Canarias ha crecido en unas 86.000 personas desde las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023.

En la actualidad, el archipiélago supera los 1,86 millones de personas con derecho a voto y todas las islas registran un incremento de electores potenciales respecto a los anteriores comicios.

Por islas, Tenerife encabeza el crecimiento, con cerca de 35.000 votantes más, seguida de Gran Canaria, que suma alrededor de 25.000.

Canarias suma 86.000 electores más que en las últimas elecciones generales. EFE

Aumenta el censo de residentes ausentes

A continuación se sitúan las islas orientales y, por último, las occidentales, aunque el aumento se extiende al conjunto del archipiélago.

También aumenta el censo de residentes ausentes, correspondiente a los españoles que viven fuera del país, con cerca de 200.000 personas más en el conjunto al que se refieren los datos.

En este apartado, Tenerife vuelve a liderar el incremento, con más de 17.000 electores adicionales, seguida de Gran Canaria, con unos 10.000. En el reparto por islas, las occidentales experimentan un crecimiento superior al de las orientales.