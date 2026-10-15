Los líderes de la Unión Europea negocian el presupuesto comunitario hasta 2034, que determinará la financiación de programas fundamentales para las islas como el POSEI

Canarias se juega parte de su financiación europea en la negociación del presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros se reúnen desde este jueves en Bruselas para avanzar en un acuerdo sobre el reparto de los fondos comunitarios.

Canarias teme recortes en los fondos europeos y pide a Sánchez que refuerce la negociación en Bruselas

El Gobierno de Canarias ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el nuevo marco financiero reduzca los recursos destinados al archipiélago. Aunque la propuesta reconoce las particularidades de las regiones ultraperiféricas (RUP), persisten las dudas sobre la financiación específica de programas fundamentales para las islas.

Entre ellos destaca el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), que compensa los sobrecostes de la actividad agrícola y ganadera derivados de la condición ultraperiférica de Canarias.

Canarias reclama garantías para mantener los fondos europeos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que intensifique las gestiones diplomáticas para proteger los intereses del archipiélago durante las negociaciones.

Clavijo ha advertido de que la última propuesta de la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE plantea una reducción presupuestaria que, según el Ejecutivo autonómico, podría alcanzar el 8 %.

El Gobierno canario reclama que se mantengan los fondos destinados a las políticas de cohesión, las ayudas agrarias y los programas específicos para las regiones ultraperiféricas. También pide que el calendario electoral español no reste atención a unas negociaciones que considera decisivas para el futuro económico de las islas.

El POSEI, una de las principales preocupaciones del sector primario

Uno de los asuntos que más inquieta al Ejecutivo regional es el futuro del POSEI, el programa europeo destinado a respaldar la producción agrícola y ganadera de territorios como Canarias.

Estas ayudas permiten compensar parte de las dificultades que afrontan los productores por la lejanía, la insularidad y los mayores costes de transporte y producción. El Gobierno autonómico defiende la necesidad de mantener una financiación suficiente y diferenciada para este programa dentro del próximo presupuesto europeo.

El Parlamento Europeo ya ha recogido propuestas encaminadas a garantizar fondos específicos para las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, la cuantía definitiva de las ayudas dependerá del resultado de las negociaciones presupuestarias.

Sánchez rechaza la última propuesta de presupuesto europeo

El presidente del Gobierno de España también ha mostrado su desacuerdo con el último planteamiento presupuestario presentado por Irlanda, país que ejerce la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea.

A su llegada a la cumbre de Bruselas, Sánchez ha afirmado que la propuesta para el periodo 2028-2034 «no es asumible ni aceptable» para España. Las negociaciones parten de importantes diferencias entre los Estados miembros sobre el volumen total del presupuesto y la distribución de los recursos.

La última propuesta plantea un presupuesto de 1,62 billones de euros, inferior a los 1,76 billones que había planteado inicialmente la Comisión Europea.

La negociación coincide con un intenso calendario electoral europeo

La cumbre se celebra en un contexto político marcado por los próximos procesos electorales en distintos países de la Unión Europea.

En España, las elecciones generales están convocadas para el 29 de noviembre, una circunstancia que preocupa al Ejecutivo canario por su posible influencia en la continuidad de las negociaciones. Los líderes europeos aspiran a cerrar un acuerdo antes de que termine 2026 para facilitar la aprobación de las normas necesarias durante 2027.

El objetivo es que el nuevo presupuesto comunitario pueda entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2028, sin interrupciones en la financiación de los programas europeos.