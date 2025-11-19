Canarias afronta una jornada con ambiente otoñal y lluvias débiles

Canarias afronta una jornada otoñal que podría traer consigo lluvias débiles en algunas zonas y un pequeño descenso de las temperaturas

Este miércoles 19 de noviembre Canarias vivirán una jornada típicamente otoñal, con más humedad y un incremento progresivo de las precipitaciones. Las lluvias serán, en general, débiles y ocasionales, aunque podrán aparecer en distintos momentos del día tanto por el desarrollo de nubes de evolución en el interior como por la llegada de nubosidad desde el norte.

Las islas más expuestas a estas precipitaciones serán La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, donde se alternarán los intervalos nubosos con episodios de lluvia débil. También cruzarán el archipiélago bandas de nubes altas de oeste a este, sin efectos destacables.

En el norte de las islas montañosas los cielos estarán más cubiertos, con probables precipitaciones de carácter débil. En las vertientes sur, tras el mediodía, la nubosidad irá en aumento y no se descarta alguna lluvia aislada.

Temperaturas sin cambios

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque con tendencia a un ligero descenso tanto en las máximas como en las mínimas.

El viento soplará flojo, de componente norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales.

En cuanto al estado de la mar, se espera marejada en las costas del norte, con olas que podrán alcanzar un metro y medio, y marejadilla en el sur.