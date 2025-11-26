El 19,8 % de los canarios se diagnostica en internet en vez de ir al médico

Los datos son superiores entre los más jóvenes: a nivel nacional, nueve de cada diez consultan a la IA dolencias de salud antes que acudir al médico o a urgencias

Cataluña, Región de Murcia y Canarias lideran el uso intensivo de IA para salud. La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual entre la población española para consultar temas de salud física y mental.

Según el estudio de Línea Directa, más de 7 de cada 10 personas (73,2%) en Canarias utilizan la IA para consultar un problema médico o una dolencia relacionada con su salud. Es el segundo porcentaje más alto de España, muy superior a la media nacional (66,4%).

Photo: Matthias Bein/dpa

Aumento en los jóvenes

Se observa una brecha generacional: a nivel nacional, 9 de cada 10 jóvenes entre 16 y 19 años acude a esta tecnología para informarse sobre salud (la mitad de forma frecuente o siempre). Entre la población de 65 a 75 años, la utilizan el 41,7% de las personas.

El estudio se titula “Los peligros del autodiagnóstico digital” y está desarrollado junto con Ruth Castillo-Gualda, Doctora en psicología y experta en Inteligencia Emocional, y el Dr. Justo Menéndez, médico especialista con más de 30 años de experiencia y jefe de Urgencias, ambos profesores de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). El objetivo del estudio es analizar el auge del uso de la IA en España, cómo se relaciona esto con la salud física y mental y ofrecer recomendaciones para utilizar esta herramienta de manera responsable.

El auge del uso de la IA para temas de salud

Las personas no ven la IA solo como un complemento, sino que en ocasiones muchos sustituyen la primera consulta con un profesional por esta tecnología. De hecho, para 1 de cada 4 españoles (24,8%) el autodiagnóstico digital se ha convertido en su primera opción cuando aparece un problema de salud, un 19,8% en el caso de los canarios. Entre los jóvenes, esta preferencia es aún mayor: el 41,8% escoge buscadores, influencers o herramientas de IA antes que acudir al médico o a urgencias. De los 65 a los 75 años, el porcentaje desciende al 10,6%.

Entre los motivos que impulsan a los españoles a recurrir a la IA destacan su disponibilidad (16,3%), la inmediatez con la que ofrece respuestas (12,2%) y la rapidez del proceso (11,5%).

Además, factores como la intimidad, o sentirse escuchado y no juzgado, son los que están detrás de las búsquedas entre quienes están peor emocionalmente, ya que acuden a la IA en busca de empatía en cuestiones emocionales. Al respecto, cabe destacar la diferencia de género: un 55% de las mujeres esgrimen su uso por ese motivo, frente al 45% de los hombres. También existe una brecha generacional: el 35% de los jóvenes frente al 7% de los mayores.

En este contexto, a nivel nacional el 18,5% de la población utiliza frecuente o muy frecuentemente la IA para consultar dudas de salud, lo que consolida el uso de estas herramientas como hábito ya cotidiano.

Cataluña (24%), la Región de Murcia (22,1%) y Canarias (21,4%) son las CCAA donde hay mayor porcentaje de población que consulta de manera frecuente y muy frecuentemente problemas de salud a la IA. En el lado contrario se sitúan Galicia (10,4%), Castilla y León (11,5%) y Cantabria (13,5%).

Cómo se relaciona el uso de la IA con la salud mental

El estudio también revela que, en cuestiones de salud mental, para muchas personas la IA se convierte en un “terapeuta digital”. Quienes se sienten mal emocionalmente buscan apoyo en esta tecnología y tratan de aliviar la incertidumbre ante síntomas o preocupaciones de salud. Esta búsqueda de síntomas en la IA provoca, según declaran, más alivio que no hacer nada. Sin embargo, es una sensación falsa de control y responsabilidad.

En este contexto, la mitad de quienes padecen ansiedad o depresión en España recurre a la IA casi a diario para resolver dudas sobre salud. Este uso intensivo contrasta con el uso mucho menor de pacientes con enfermedades físicas crónicas —como hipertensión (15%) o diabetes (13%)—, lo que apunta a que la dependencia de estas herramientas está mucho más ligada a necesidades psicológicas y emocionales que a problemas físicos. De hecho, la búsqueda compulsiva de síntomas en entornos digitales, denominada cibercondría, se alimenta de ese círculo vicioso. A mayor malestar emocional, más búsquedas digitales con Inteligencia Artificial, que lejos de aliviar lo que hacen es agravar la situación.