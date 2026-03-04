El ‘Sylvia M.’, un buque remolcador con bandera de Tanzania, estaba detenido en Las Palmas desde el mes de diciembre, tras protagonizar una emergencia con el buque que remolcaba

El buque remolcador ‘Sylvia M.’. Imagen Capitanía Marítima de Las Palmas

La Capitanía Marítima de Las Palmas, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, abrirá expediente sancionador al buque ‘Sylvia M.’, con bandera de Tanzania, que aunque estaba detenido desde el mes de diciembre, decidió emprender travesía sin la inspección necesaria y obligatoria y se negó inicialmente a regresar a puerto, a pesar de los requerimientos.

El buque remolcador ‘Sylvia M’ permanecía en el Puerto de Las Palmas desde el día 3 de diciembre. Ese día, cuando se encontraba a unas 3 millas, informó al centro de control de Salvamento Marítimo que no tenía combustible suficiente, uno de sus motores estaba fuera de servicio y el otro a la mitad de su capacidad. Además, estaba remolcando a otro buque y tenía inoperativa la maquinilla de remolque.

Orden de detención

Según informa un comunicado, la Capitanía Marítima dio instrucciones a Salvamento Marítimo, Prácticos y Autoridad Portuaria para gestionar el acceso del buque. El remolcador de Salvamento ‘Miguel de Cervantes’ consiguió dar un cabo de remolque y, una vez firme, se dio orden de acceder al Puerto, donde Capitanía Marítima lo inspeccionó y emitió una orden de detención. En ese momento, y tras varias consultas, se comprobó que tanto el remolcador como el buque remolcado estaban en proceso de certificación de la bandera de Tanzania.

El pasado viernes, día 27, el representante de la bandera comunicó a la Capitanía Marítima que el buque había finalizado las reparaciones y estaba correctamente certificado, quedando a la espera, por tanto, de la necesidad de una inspección por parte de Capitanía Marítima para verificar la situación y, si procediera, levantar la retención del buque.

Pero el lunes, día 2, a las 19:15, el centro de control de Salvamento detectó que el buque ‘Sylvia M’ estaba saliendo por la bocana con el buque remolcado, sin hacer uso de los servicios de practicaje. En medio de un gran temporal, el buque desoyó la instrucción de Capitanía Marítima para que volviera a puerto con su remolque, pero no cooperó, por lo que contactó con el servicio marítimo de la Guardia Civil, que desplegó la patrullera ‘Río Ara’, y movilizó al remolcador de Sasemar ‘Miguel de Cervantes’.

El buque ‘Sylvia M’, concluye el comunicado, regresó a puerto sobre las 03.30 horas con problemas de propulsión y gobierno, remolcado nuevamente por el ‘Miguel de Cervantes’ y vigilado por la Guardia Civil. Ahora, detenido de nuevo, se enfrentará a un expediente sancionador que puede alcanzar los 180.000 euros.