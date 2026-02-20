Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife: guía completa de actuaciones, horarios y escenarios

Todos los detalles para poder seguir el Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife este sábado 21 de febrero. El carnaval llega a su fin y vive uno de sus días de afluencia multitudinaria desde primera hora de la mañana

El Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife este sábado 21 vuelve a tener mucho carnaval, muchos disfraces y mucha música en directo y sesiones de DJs repartidas por distintos escenarios del centro de la capital tinerfeña. La programación incluye artistas nacionales e internacionales y orquestas que animarán la jornada desde el mediodía hasta la madrugada.

A continuación, te dejamos la guía completa con horarios y escenarios del Carnaval de Día, para que puedas planificar qué conciertos ver y en qué lugar estará cada actuación.

Escenario Francisco La Roche: artistas y horarios

Sebastián Yatra es uno de los artistas internacionales que participará en el Carnaval de Día

El escenario ubicado en Francisco La Roche concentrará algunos de los conciertos más esperados de la jornada, con música urbana, pop latino y DJs hasta bien entrada la noche.

DJ Wes — 15:00 a 15:30

Leoni Torres — 15:30 a 17:00

Anaé — 17:00 a 17:30

Eddy Herrera — 17:30 a 19:00

Pepe Benavente — 19:00 a 19:30

Sebastián Yatra — 19:30 a 21:00

Tay de León — 21:00 a 21:30

Nicky Jam — 21:30 a 23:00

DJ Jonay — 23:00 a 06:00

Nicky Jam actuará en el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife

Escenario en la Plaza de la Candelaria

Este espacio ofrecerá una programación continua desde el mediodía hasta el amanecer con comparsas, grupos y DJs.

Horarios de actuaciones:

Comparsas — 12:00 a 13:00

Nueva Línea y comparsas — 13:00 a 13:30

Pepe Benavente — 13:30 a 14:00

Morocho — 14:00 a 14:30

Tonny Tun Tun — 14:30 a 16:00

Maquinaria Band — 16:00 a 18:00

Nueva Línea — 18:00 a 19:00

Orquesta Saoco — 19:00 a 20:45

Wamampy — 20:45 a 22:00

Tropin — 22:00 a 23:45

DJ Cambios — 23:45 a 00:00

Orquesta Generasión — 00:00 a 01:45

Sonora Olimpia — 01:45 a 03:30

Orquesta Dinacord — 03:30 a 05:50

DJ Osorio — 05:30 a 06:00

Los escenarios en diferentes zonas de la ciudad ponen el ritmo al Carnaval de Día / Archivo

Escenario en la Plaza del Príncipe

La programación en esta plaza estará centrada en música en directo y orquestas que animarán la fiesta hasta la madrugada.

Cadena Cope — 12:00 a 21:00

Varadera 103 — 21:15 a 23:15

Orquesta Tenerife — 23:30 a 01:30

Orquesta Maracaibo — 01:45 a 03:45

Banda Loca — 04:00 a 06:00

Es uno de los puntos tradicionales del Carnaval de Día y suele concentrar gran parte del ambiente familiar desde primeras horas de la jornada.



