Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife: guía completa de actuaciones, horarios y escenarios

Todos los detalles para poder seguir el Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife este sábado 21 de febrero. El carnaval llega a su fin y vive uno de sus días de afluencia multitudinaria desde primera hora de la mañana
El Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife este sábado 21 vuelve a tener mucho carnaval, muchos disfraces y mucha música en directo y sesiones de DJs repartidas por distintos escenarios del centro de la capital tinerfeña. La programación incluye artistas nacionales e internacionales y orquestas que animarán la jornada desde el mediodía hasta la madrugada.
A continuación, te dejamos la guía completa con horarios y escenarios del Carnaval de Día, para que puedas planificar qué conciertos ver y en qué lugar estará cada actuación.
Escenario Francisco La Roche: artistas y horarios
El escenario ubicado en Francisco La Roche concentrará algunos de los conciertos más esperados de la jornada, con música urbana, pop latino y DJs hasta bien entrada la noche.
- DJ Wes — 15:00 a 15:30
- Leoni Torres — 15:30 a 17:00
- Anaé — 17:00 a 17:30
- Eddy Herrera — 17:30 a 19:00
- Pepe Benavente — 19:00 a 19:30
- Sebastián Yatra — 19:30 a 21:00
- Tay de León — 21:00 a 21:30
- Nicky Jam — 21:30 a 23:00
- DJ Jonay — 23:00 a 06:00
Escenario en la Plaza de la Candelaria
Este espacio ofrecerá una programación continua desde el mediodía hasta el amanecer con comparsas, grupos y DJs.
Horarios de actuaciones:
- Comparsas — 12:00 a 13:00
- Nueva Línea y comparsas — 13:00 a 13:30
- Pepe Benavente — 13:30 a 14:00
- Morocho — 14:00 a 14:30
- Tonny Tun Tun — 14:30 a 16:00
- Maquinaria Band — 16:00 a 18:00
- Nueva Línea — 18:00 a 19:00
- Orquesta Saoco — 19:00 a 20:45
- Wamampy — 20:45 a 22:00
- Tropin — 22:00 a 23:45
- DJ Cambios — 23:45 a 00:00
- Orquesta Generasión — 00:00 a 01:45
- Sonora Olimpia — 01:45 a 03:30
- Orquesta Dinacord — 03:30 a 05:50
- DJ Osorio — 05:30 a 06:00
Escenario en la Plaza del Príncipe
La programación en esta plaza estará centrada en música en directo y orquestas que animarán la fiesta hasta la madrugada.
- Cadena Cope — 12:00 a 21:00
- Varadera 103 — 21:15 a 23:15
- Orquesta Tenerife — 23:30 a 01:30
- Orquesta Maracaibo — 01:45 a 03:45
- Banda Loca — 04:00 a 06:00
Es uno de los puntos tradicionales del Carnaval de Día y suele concentrar gran parte del ambiente familiar desde primeras horas de la jornada.