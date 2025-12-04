Canarias aumentará este viernes el nivel de escenario de riesgo y recomendará usar mascarillas cuando se tenga síntomas

La incidencia de la gripe en Canarias en la primera semana de noviembre era de tan solo 30 casos por cada cien mil habitantes. Esa curva ha ido aumentando con el paso de las semanas hasta alcanzar los casi 75 casos por cada cien mil habitantes. Los contagios aumentaron un 142% en solo un mes. Eso ha llevado a Salud Pública a elevar a partir de este viernes a nivel 1 el protocolo de respuesta acordado con el Ministerio de Sanidad.

José Fernando Díaz Flores, director de Salud Publica del SCS, ha apuntado que «en ese momento ya se empezará a recomendar que cuando tengamos síntomas se utilice mascarilla y en el caso de centros sanitarios que lo haga en zonas como la UCI o Urgencias, áreas con mayores complicaciones de y afluencias de pacientes».

Los casos de gripe se disparan en noviembre en Canarias. RTVC.

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha añadido que «depende de nosotros, depende de la población, el que nos cuidemos. Si tenemos algún síntoma por supuesto ponernos la mascarilla para evitar poder contagiarlo».

Venta de mascarillas

Sanidad y comunidades autónomas han aprobado un protocolo común frente a la gripe y otros virus respiratorios que vuelve a recomendar la mascarilla cuando haya síntomas, algo que se ha notado en las farmacias.

«Hemos notado en los últimos días un aumento significativo en las dispensaciones de mascarillas, de antigripales, hay cosas que son más normales en esta época pero quizás está un poquito superior a lo que suele ser habitual en temporadas ya de invierno», ha asegurado el farmacéutico Carlos Díaz, que además ha asegurado que «la gente ha perdido el miedo a ponerse una mascarilla y ya se ha concienciado más.»