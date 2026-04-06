La entidad claretiana pone fin a la etapa del técnico esloveno después de cuatro temporadas y busca la permanencia con un nuevo entrenador

El Club Baloncesto Gran Canaria destituye a Jaka Lakovic debido a la racha negativa en la Liga ACB. La directiva tomó la decisión tras perder contra el San Pablo Burgos y situarse al borde del descenso. El técnico argentino Néstor ‘Che’ García suena como el principal favorito para sustituir al estratega balcánico.

El CB Gran Canaria despide a Jaka Lakovic / Dreamland Gran Canaria

La derrota ante el San Pablo Burgos por 95-109 sentenció el futuro del entrenador en la isla. El equipo amarillo acumula un balance de 7 victorias y 18 derrotas en la competición doméstica. Esta situación deja a la escuadra claretiana a un solo partido de la zona de descenso.

La directiva comunicó el cese al preparador esloveno en las últimas horas tras varios movimientos internos. Lakovic finaliza así una etapa de cuatro años donde dirigió un total de 129 encuentros ligueros. Su registro final en la competición nacional presenta 62 triunfos y 67 derrotas.

El técnico afirmó sentirse con fuerzas para revertir la situación tras el último choque en el Gran Canaria Arena. Sin embargo, el club optó por un cambio de rumbo para afrontar las nueve jornadas restantes. El estratega balcánico abandona la entidad pese a contar con el respaldo de la plantilla.

El legado de un técnico ganador

Lakovic deja una huella imborrable en las vitrinas del club tras conquistar el título de la EuroCup. Bajo su mando, el equipo alcanzó también una final europea y unas semifinales de la Copa del Rey. Estos logros representan una de las páginas más brillantes en la historia amarilla.

Su capacidad táctica permitió al Gran Canaria competir al máximo nivel continental durante las últimas campañas. No obstante, la irregularidad en la presente Liga ACB desgastó la confianza de los dirigentes insulares. El club agradece ahora los servicios prestados por el profesional durante su estancia.

La afición despide a un entrenador que elevó el estatus internacional del Club Baloncesto Gran Canaria. El esloveno supo gestionar momentos de máxima presión en torneos de eliminación directa. Su salida marca el cierre de un ciclo exitoso pero condicionado por la liga.

Néstor ‘Che’ García como posible relevo

Todo apunta a que el argentino Néstor ‘Che’ García asumirá el mando del banquillo de forma inmediata. El veterano entrenador cuenta con una dilatada experiencia en banquillos de selecciones y clubes internacionales. Su carácter motivador encaja con las necesidades actuales de un equipo en crisis.

El preparador ya conoce la Liga ACB tras su paso por equipos como el Baloncesto Fuenlabrada. Además, su trayectoria incluye el liderazgo de las selecciones nacionales de Argentina y República Dominicana. El club busca un revulsivo emocional para asegurar la salvación matemática.

La oficialidad del nuevo contrato podría producirse en las próximas horas para iniciar los entrenamientos cuanto antes. El objetivo prioritario consiste en sumar victorias de forma urgente para evitar el abismo del descenso. La dirección deportiva confía en la experiencia del argentino para salvar la temporada.