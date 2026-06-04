La lucha canaria estrecha lazos con Gambia

Esta colaboración se enmarca en el Memorando de Entendimiento suscrito entre la Federación de Lucha Canaria y la Wrestling Federation of the Republic of Gambia

La directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, y el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, mantuvieron este martes una reunión con la embajadora itinerante de la República de Gambia, Sonja Arup, para avanzar en una línea de colaboración destinada a estrechar los vínculos entre la lucha canaria y la lucha tradicional gambiana.

Imagen cedida.

Durante el encuentro, en el que también participó la directora general de la Actividad Física y el Deporte, María Rojas, se abordaron distintas iniciativas de cooperación orientadas al intercambio de deportistas, técnicos y experiencias, así como a la promoción internacional de ambas modalidades. La reunión sirvió además para reforzar el compromiso de las instituciones implicadas con la conservación, difusión y puesta en valor de los deportes tradicionales como elementos de identidad cultural.

Patrimonio cultural

Esta colaboración se enmarca en el Memorando de Entendimiento suscrito entre la Federación de Lucha Canaria y la Wrestling Federation of the Republic of Gambia, un acuerdo que contempla actuaciones conjuntas en los ámbitos deportivo, educativo, investigador y social. Entre otras acciones, prevé programas de formación, intercambios juveniles, organización de eventos internacionales y proyectos vinculados a la igualdad, la inclusión y la preservación del patrimonio cultural asociado a ambas disciplinas.

En este sentido, Hernández destacó que “la lucha canaria es una de las principales expresiones de nuestro patrimonio deportivo y cultural, y acuerdos como este contribuyen a proyectarla más allá de nuestras fronteras, al tiempo que nos permiten establecer vínculos con otros pueblos que también conservan y promueven sus propias tradiciones de lucha”. Asimismo, la directora general añadió que “el intercambio de conocimientos, experiencias y valores entre Canarias y Gambia abre una oportunidad muy enriquecedora para ambas comunidades deportivas”.

Federación de Lucha

El presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, valoró el acuerdo alcanzado con la Federación de Lucha de la República de Gambia y señaló que permitirá “iniciar programas y acciones conjuntas que favorezcan el desarrollo deportivo y cultural”, así como “impulsar y promover la lucha tradicional”. Asimismo, destacó que la alianza crea “un marco de colaboración para la formación técnica y académica de entrenadores, árbitros y personas vinculadas a la lucha”, además de facilitar “intercambios deportivos entre luchadores y equipos de ambas federaciones”.

La Consejería de Deportes, que dirige Poli Suárez, impulsa esta iniciativa como una oportunidad para seguir incrementando la proyección exterior de los deportes autóctonos de Canarias, de la misma manera que se ha venido realizando durante la legislatura, y generar nuevos espacios de cooperación entre ambos territorios, vinculados geográficamente, a través del deporte.