El capitán amarillo pide el dominio absoluto el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria para afrontar la vuelta con plenas garantías

Jonathan Viera, futbolista de la UD Las Palmas, calificó este jueves como un factor «vital» el partido del próximo domingo en Gran Canaria para eliminar al Málaga CF en la promoción de ascenso a Primera División. El mediapunta isleño compareció ante los medios para analizar las claves de esta primera eliminatoria.

Viera califica de «vital» el triunfo en casa para eliminar al Málaga / UD Las Palmas

Jonathan Viera detalló el camino a seguir para lograr la victoria este fin de semana. Por lo tanto, el capitán exigió imponer el ritmo adecuado y adueñarse de la posesión del balón. En consecuencia, los amarillos deben mandar de inmediato para evitar un choque de ida y vuelta.

Además, el futbolista solicitó máxima concentración durante los primeros veinte minutos del encuentro. En este sentido, la plantilla necesita plasmar sobre el césped su ambición por controlar el juego. De este modo, los jugadores encarrilarán el enfrentamiento gracias a una fuerte personalidad colectiva.

A pesar de los precedentes negativos, el mediapunta restó importancia a los tropiezos ligueros contra el cuadro andaluz. Según sus palabras, aquellos resultados ya no sirven para nada en la actualidad. Por consiguiente, el grupo afronta ahora un escenario completamente nuevo y diferente.

La gestión emocional ante la juventud rival

El jugador grancanario destacó la veteranía de su equipo como una ventaja competitiva fundamental. Sin embargo, el rival andaluz posee otras virtudes destacables como la juventud y la energía. Por este motivo, el control de las emociones dictará el destino final del cruce.

El capitán recordó que la eliminatoria será muy larga y exigirá mucha paciencia. Debido a ello, Viera intenta transmitir tranquilidad y serenidad a los compañeros más jóvenes. Asimismo, el veterano les aconsejó disfrutar de una experiencia profesional muy poco común.

A pesar de una temporada larga y con altibajos, el atacante ve al bloque en un momento óptimo. Aunque la plantilla sufrirá tramos difíciles, la estabilidad en la zona alta otorga mucha confianza. Por tanto, el grupo llega preparado físicamente para resistir cualquier golpe del adversario.

El impulso de la afición y el futuro del capitán

Viera está convencido de que la afición convertirá el feudo amarillo en una auténtica caldera. No obstante, los futbolistas deben aprovechar esta energía positiva sin caer en una peligrosa sobreexcitación.

Por otro lado, el mediapunta prefirió aparcar de forma definitiva los debates sobre su futuro profesional. El jugador de la Unión Deportiva reconoció que aún no toma una decisión sobre su posible retirada. De cualquier forma, el futbolista descarta hablar ahora mismo de asuntos individuales ajenos al plano colectivo.

Finalmente, el jugador grancanario insistió en priorizar el objetivo común del club. El atacante argumentó que generar debates personales causaría un daño innecesario en este momento. En definitiva, la plantilla se juega demasiado en estos días como para desviar la atención.