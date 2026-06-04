León XIV hablará en francés a los migrantes en Las Raíces y visitará el lugar donde duermen

El Obispo de Roma también celebrará un encuentro con protagonista de la crisis migratoria en Arguineguín

El papa León XIV hablará en francés al centenar de migrantes con los que se encontrará en el centro Las Raíces de Tenerife y visitará algunas de las tiendas donde duermen, según los últimos detalles del programa de su viaje a España.

Migrantes del campamento de Las Raíces, en el municipio de La Laguna (Tenerife), hacen cola a la hora de almorzar. EFE/Ramón de la Rocha

Estos son algunos de los pormenores que el portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este miércoles en un encuentro con los medios internacionales en la Santa Sede sobre el programa de la visita del papa, del 6 al 12 de junio, a España.

Nuevos detalles sobre la visita en Canarias

En su etapa en Canarias, en el puerto de Arguineguín, León XIV escuchará a algunos de los protagonistas del drama migratorio como Tito Villarmea, patrón de Salvamento Marítimo en España; a la voluntaria de Cáritas, María Reyes Alemán Cruz; a una víctima de la trata de personas y a la empresaria María Fernanda López Meza.

A continuación, el papa se dirigirá a la capilla de la Virgen del Carmelo para bendecir una cruz realizada con madera de un cayuco y saludará a algunos voluntarios y migrantes.

Por otro lado, el Vaticano confirmó que será la reina Sofía quien se encargará de despedir al papa en el aeropuerto de Los Rodeos.

Sobre posibles visitas privadas en la nunciatura o en el palacio episcopal de Gran Canaria y Barcelona, entre las que se espera que puedan ser víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia, Bruni explicó que, como siempre, se sabrán posteriormente.