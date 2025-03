CCOO llama a huelga a los empleados del turismo en Canarias

Exigirán mejoras salariales y de las condiciones laborales en una huelga convocada para el Jueves y Viernes Santo

Comisiones Obreras (CCOO) llama a la huelga a unos 170.000 trabajadores de la hostelería en Canarias para el Jueves y Viernes Santo. Concretamente hace el llamamiento al personal de alojamientos turísticos, tras haber intentando durante 7 meses sentar a las patronales para lograr mejoras laborales.

(Archivo) Trabajadores se concentran por mejoras laborales. Imagen CCOO Canarias

En una rueda de prensa este jueves, representantes del sindicato justificaron esta decisión en que las empresas turísticas han batido año tras año desde la pandemia récords de facturación, sin que, en su opinión, se hayan traducido en mejoras salariales y de condiciones laborales de sus plantillas, «que mayoritariamente no llegan a final de mes».

Así, llaman a una huelga general para los próximos 17 y 18 de abril, en todos los hoteles, apartamentos, apartahoteles y otros alojamientos turísticos del archipiélago.

RTVC. Declaraciones: Borja Suárez, portavoz de CCOO Canarias.

Los buenos datos «están desembocando en trabajadores pobres y precarizados»

El secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Canarias, Borja Suárez, opinó que el Gobierno de Canarias vive «en un mundo ideal» en el que presume en las ferias de turismo a las que acude de los buenos datos del sector, pero que se olvida de la «cara B», que es -remarca- que los buenos datos «están desembocando en trabajadores pobres y precarizados».

«Ante el grito continuo de las patronales sobre la productividad, el absentismo y que la gente no quiere trabajar, nosotros debemos salir al paso y gritar que las personas sí quieren trabajar, pero quieren un trabajo digno«, remarcó Suárez.

Posible paro indefinido

Desde CCOO muestran su hartazgo por la falta de diálogo que atribuyen a las organizaciones empresariales, ante lo cual «no queda de otra que ir a la huelga general», en palabras del secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO, Francisco Javier Velasco. Además, avisó de un posible paro indefinido en caso de que no se sienten a negociar pese a las medidas de presión.

«Tenemos la hostelería que más facturó en todo el Estado, pero no tenemos ni los mejores salarios, ni las mejores condiciones laborales del conjunto del Estado», planteó Velasco. Asimismo, agregó que no se reinvierte en prevención de riesgos laborales o en mejorar los salarios.

Y en ese sentido, desde el sindicato han alertado del exceso de carga que padecen las plantillas, con más enfermedades músculo-esqueléticas que afectan sobre todo a las mujeres (hasta un 75% del total), y siendo el colectivo de las camareras de piso el más afectado.

El 70% de los trabajadores de Canarias cuentan con turno partido

Sobre esto, la secretaria de Organización de la Federación de Servicios de CCOO, Remedios Moreno, indicó que a los sindicatos les cuesta «la vida» hacer entender a las empresas que «la salud y la conciliación repercuten positivamente en sus propios negocios».

Y ha dado una serie de datos, como que el 70% de los trabajadores de Canarias cuentan con turno partido y que esta es la comunidad autónoma donde más sábados se trabaja, y la segunda en cuanto a los domingos, así como la región que trabaja hasta más tarde y también la que más lo hace en turno nocturno.

«Deslealtad» de otros sindicatos

Cuestionado sobre por qué CCOO decidió abandonar la mesa sindical en la que están el resto de organizaciones con representación en el sector turístico canario, Borja Suárez señaló que la unidad sindical la comenzó en primer lugar Comisiones, pero que decidió levantarse porque «hay un sindicato que actúa de forma desleal y que es mayoritario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife».

Según su versión, Sindicalistas de Base hacía propuestas a la patronal de la provincia occidental (Ashotel) «por detrás», que no eran completas, ya que había cuestiones que no aparecían pese a que sí se habían puesto sobre la mesa como por ejemplo lo relacionado con la incapacidad temporal.

Pero también porque consideran que ya no puede haber más dudas respecto a si ir o no a la huelga, sino que hay que convocarla, ya que pedir la mediación de la Consejería de Turismo y Empleo «es casi como creer en los Reyes Magos», porque implicar a la política en las negociaciones colectivas no va a tener efecto, sino que es necesario sentar a la otra parte para que inicie el diálogo social algo que, en opinión de Suárez, solo se dará si la clase trabajadora se moviliza.

Y aseguró que lo único que quieren es que se inicie «una negociación real de presente, no solo de futuro» y que, por ello, no van con ninguna propuesta concreta, solo «buscar entre todos qué es lo que han perdido los trabajadores estos años».