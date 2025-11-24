Consulta el horario del CD Castellón vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Castellón vs UD Las Palmas se enfrentan este domingo 30 de noviembre, a las 20:00 horas (hora canaria) en el Estadio Skyfi Castalia. El encuentro corresponde a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion 25-26.

CD Castellón vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar al Albacete. El equipo de Luis García sigue en puestos de playoff. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Castellón se encuentra también en puestos de playoff. El equipo con 22 puntos sueña con ascender a primera división.

Posiciones en la clasificación de CD Castellón y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 3ª posición, con 29 puntos. Por su parte, el Castellón ocupa la sexta posición. El conjunto castellonense se encuentra con 22 puntos, ambos en puestos de playoff de ascenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Castellón y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos Las Palmas ganó dos de ellos y el Castellón otros dos, habiendo empatado uno. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Por su parte, el equipo castellonense llega igual al encuentro, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos.

Minuto a minuto en directo CD Castellón y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre CD Castellón y UD Las Palmas

Alineaciones de CD Castellón y UD Las Palmas

