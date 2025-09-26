Consulta el horario del CD Mirandés vs Real Zaragoza, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J7 de LaLiga Hypermotion 25-26

La CD Mirandés y el Real Zaragoza se enfrentan este viernes 26 de septiembre, a las 19:30 horas (hora canaria) en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria, en un partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre el CD Mirandés vs Real Zaragoza

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Mirandés y Zaragoza

Últimos resultados H2H entre el Mirandés y el Zaragoza

