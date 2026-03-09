CD Tenerife B vs RSD Alcalá | J27 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs RSD Alcalá. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 15 de marzo. Partido correspondiente a la J27 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B y RSD Alcalá se enfrentan este domingo 15 de marzo, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 27 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs RSD Alcalá | J27 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 4-0 en su visita al Real Madrid C. El filial tinerfeño se encuentra en puestos de playoff de ascenso, en quinta posición.

Por su parte, el RSD Alcalá se encuentra a mitad de tabla, con 35 puntos. Es decir, está en octava posición.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y RSD Alcalá

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 5ª posición con 40 puntos. En cambio, el RSD Alcalá ocupa la octava posición. El conjunto madrileño con 35 puntos se encuentra con 5 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y RSD Alcalá

El Real Madrid C y el CD Tenerife B se han enfrentado solamente tres veces y dos partidos los ganó el Alcalá y el otro lo ganó el Tenerife B. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo alcalaíno llega con el mismo balance que el filial blanquiazul, habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido los otros dos.

