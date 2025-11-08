El CD Tenerife Femenino B empató 2-2 y este punto sitúa al primer filial blanquiazul en la sexta plaza de la tabla con 12 puntos

El CD Tenerife Femenino B mereció más ante el Valencia CF / CD Tenerife B

Las futbolistas de Adrián Albéniz disputaron este sábado un duelo de altura ante uno de los mejores equipos de la categoría. Un Valencia CF recién descendido de Liga F Moeve que llegaba a la Ciudad Deportiva Javier Pérez luchando por el ascenso al final de temporada.

La primera mitad comenzaba con las blanquiazules dejando muy buenas sensaciones ante un rival potente. Paula Hernández con una buena jugada individual en el minuto 17 ponía en alerta a la defensa visitante. En el minuto 25, un gran pase filtrado de Pola para Adriana Méndez, lo aprovechaba en velocidad la delantera tinerfeña que con un gran pase servía en bandeja el primero de la mañana a Esther. Las blanquiazules se ponían por delante en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Cinco minutos más tarde (30’), Lara aumentaba la ventaja local con un gran gol tras un saque de banda que sorprendía a Jana Xin. Poco después, una gran jugada estuvo muy cerca de suponer el tercero, obra de Adriana Méndez, llegando al descanso tras una gran primera mitad de las futbolistas de Adrián Albéniz.

Tras el paso por vestuario el encuentro arrancaba con igualdad en el campo. En el minuto 65, la colegiada expulsó con roja directa y de manera sorprendente a Milagros Martin. Tres minutos después, el Valencia recortó distancias por medio de Ferrato.

En el minuto 76, a balón parado las visitantes volvían a marcar y empatar un encuentro que las locales estaban viviendo con una menos. Las tinerfeñas luchaban por volver a ponerse por delante y en el minuto 85, Pola de cabeza, anotaba el 3-2 aunque el gol fue anulado por fuera de juego.

Al finalizar los noventa minutos, el marcador quedaba en empate (2-2). Un resultado que queda corto para los intereses y los merecimientos blanquiazules después de un gran encuentro ante uno de los equipos más potentes de la categoría. Siguiente objetivo, SE AEM, el próximo domingo lejos de la isla.