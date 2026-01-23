El CD Tenerife Femenino B afronta la jornada 16 este domingo a las 11:30 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva de Tenerife con el objetivo de hacerse fuertes en casa

El CD Tenerife Femenino B recibe al FC Barcelona / CD Tenerife Femenino

Este domingo, el CD Tenerife Femenino B disputa una nueva jornada de Primera Federación con la visita del FC Barcelona a la Ciudad Deportiva de Tenerife. El encuentro, correspondiente a la decimosexta jornada de competición, se celebrará a partir de las 11:30 (hora canaria), en una nueva cita liguera para el filial blanquiazul ante uno de los rivales más exigentes de la categoría.

El conjunto tinerfeño llega al compromiso después de empatar 1-1 ante el CA Osasuna en la pasada jornada, un partido muy igualado que volvió a poner de manifiesto la competitividad del equipo y su capacidad para mantenerse firme ante rivales de entidad. Ese resultado permitió a las blanquiazules seguir sumando y reforzar sensaciones en una Primera Federación marcada por la igualdad.

El equipo afronta ahora un nuevo reto en casa, donde buscará hacer valer su identidad y el apoyo del entorno para competir de tú a tú ante el segundo equipo del FC Barcelona. El filial blanquiazul continúa dando pasos en su crecimiento colectivo, mostrando solidez, compromiso y una clara evolución a lo largo de la temporada.

Declaraciones del entrenador

En la previa del encuentro, el técnico Adrián Albéniz destacó la importancia de mantener la concentración y la intensidad: «El Barcelona es uno de los equipos más destacados de la categoría. Tendremos que ser un equipo muy serio y solidario, donde debemos intentar sacar algo positivo. Las chicas están preparadas para este reto y han trabajado muy bien durante la semana. En la ida no obtuvimos el resultado esperado, pero les enseñamos a corregir los errores y a mantener un resultado favorable hasta el final. El equipo no tiene nada que ver con el de noviembre: ahora es mucho más maduro, competitivo y con mucha calidad.»

Declaraciones de Núria Pon

Por su parte, la jugadora Núria Pon resaltó el ánimo del vestuario y la ilusión por el duelo: «El equipo llega en un buen momento, con mucha confianza. Venimos de dos partidos donde conseguimos puntos positivos y afrontamos el Barça con muchas ganas y orgullo. Queremos seguir demostrando el equipo que somos y lo fuertes que somos en casa, aprovechando las ocasiones y siguiendo el plan de partido. Va a ser un partido muy complicado por el nivel de los rivales, pero contamos con el apoyo de nuestra jugadora número 12: la afición.»