ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

El CD Tenerife Femenino B recibe al FC Barcelona

RTVC
RTVC
CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B afronta la jornada 16 este domingo a las 11:30 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva de Tenerife con el objetivo de hacerse fuertes en casa

El CD Tenerife Femenino B recibe al FC Barcelona / CD Tenerife Femenino

Este domingo, el CD Tenerife Femenino B disputa una nueva jornada de Primera Federación con la visita del FC Barcelona a la Ciudad Deportiva de Tenerife. El encuentro, correspondiente a la decimosexta jornada de competición, se celebrará a partir de las 11:30 (hora canaria), en una nueva cita liguera para el filial blanquiazul ante uno de los rivales más exigentes de la categoría.

El conjunto tinerfeño llega al compromiso después de empatar 1-1 ante el CA Osasuna en la pasada jornada, un partido muy igualado que volvió a poner de manifiesto la competitividad del equipo y su capacidad para mantenerse firme ante rivales de entidad. Ese resultado permitió a las blanquiazules seguir sumando y reforzar sensaciones en una Primera Federación marcada por la igualdad.

El equipo afronta ahora un nuevo reto en casa, donde buscará hacer valer su identidad y el apoyo del entorno para competir de tú a tú ante el segundo equipo del FC Barcelona. El filial blanquiazul continúa dando pasos en su crecimiento colectivo, mostrando solidez, compromiso y una clara evolución a lo largo de la temporada.

Declaraciones del entrenador

En la previa del encuentro, el técnico Adrián Albéniz destacó la importancia de mantener la concentración y la intensidad: «El Barcelona es uno de los equipos más destacados de la categoría. Tendremos que ser un equipo muy serio y solidario, donde debemos intentar sacar algo positivo. Las chicas están preparadas para este reto y han trabajado muy bien durante la semana. En la ida no obtuvimos el resultado esperado, pero les enseñamos a corregir los errores y a mantener un resultado favorable hasta el final. El equipo no tiene nada que ver con el de noviembre: ahora es mucho más maduro, competitivo y con mucha calidad

Declaraciones de Núria Pon

Por su parte, la jugadora Núria Pon resaltó el ánimo del vestuario y la ilusión por el duelo: «El equipo llega en un buen momento, con mucha confianza. Venimos de dos partidos donde conseguimos puntos positivos y afrontamos el Barça con muchas ganas y orgullo. Queremos seguir demostrando el equipo que somos y lo fuertes que somos en casa, aprovechando las ocasiones y siguiendo el plan de partido. Va a ser un partido muy complicado por el nivel de los rivales, pero contamos con el apoyo de nuestra jugadora número 12: la afición.»

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Costa Adeje Tenerife visita al RCD Espanyol en un exigente duelo liguero

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se viste de Las Vegas en el Parque Santa Catalina

Irish Travel Agents Association reconoce otra vez Lanzarote como mejor destino de invierno

San Sebastián de La Gomera celebra 575 años como la capital más antigua de Canarias

Torres certifica el traslado de 877 menores extranjeros no acompañados de Canarias, Ceuta y Melilla a península

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026