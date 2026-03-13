Tanto el CD Tenerife Femenino B como el Real Madrid B llegan igualados con 30 puntos en la clasificación, en un enfrentamiento directo entre rivales de la zona media alta

El CD Tenerife Femenino B visita al Real Madrid B en un duelo directo en la tabla / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B afronta este fin de semana un nuevo compromiso liguero lejos de casa, visitando al Real Madrid B Femenino en la jornada 21 de la Primera Federación. El partido se disputará este domingo 15 de marzo a partir de las 11:00 hora canaria en tierras madrileñas, tras dos semanas de parón en la competición debido a las fechas internacionales.

Las blanquiazules retoman la liga con el recuerdo del último encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, donde firmaron un empate ante el CD Alba Fundación Femenino. Ese punto permitió a las tinerfeñas alcanzar los 30 puntos y situarse en la séptima posición de la tabla, empatadas precisamente con su rival de este fin de semana, que ocupa la sexta plaza.

El conjunto dirigido por Adrián Albéniz encara el encuentro con la intención de seguir sumando en una clasificación muy igualada y en la que el equipo busca consolidarse en la zona tranquila de la tabla en este tramo decisivo del campeonato. Además, las blanquiazules guardan un buen recuerdo del duelo de la primera vuelta, en el que lograron imponerse en casa al filial madrileño.

Reforzadas tras el parón

Para el técnico tinerfeño, el encuentro llega tras un parón que el equipo ha aprovechado para seguir trabajando: “Nos ha venido bien estas semanas de descanso, ha sido positivo que muchas jugadoras estuvieran entrenando con el primer equipo y desde el lunes ya estamos muy centradas en volver a competir y acercarnos este domingo un poco más al objetivo”.

En frente estará un Real Madrid B que también suma 30 puntos y que será un rival fuerte como local. “Es un partido donde jugamos también el poder ganar el golaveraje con el rival. Sabemos que será muy complicado y que no debemos bajar la guardia, no dejar que hagan el partido que necesitan, y explotar nuestras virtudes como equipo, ser constantes y solidarias para lograr el resultado que queremos”, añadió Albéniz.

Tres puntos clave en juego

Por su parte, la jugadora Paula Hernández destacó la importancia del encuentro tras el parón liguero: “Tenemos muchas ganas de volver a competir. Hemos trabajado estas semanas para estar preparadas y sabemos contra quien nos enfrentamos, tienen buenas jugadoras, pero queremos hacer nuestro partido y poder lograr los tres puntos”.

El duelo se presenta como una oportunidad para que el CD Tenerife Femenino B continúe sumando en una temporada muy positiva hasta el momento. Y que además, pueda superar en la clasificación a un rival directo en un enfrentamiento que promete igualdad y exigencia.