CD Tenerife vs Real Madrid Castilla | J21 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs Real Madrid Castilla. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 25 de enero. Partido correspondiente a la J21 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife y Real Madrid Castilla se enfrentan este domingo 25 de enero a partir de las 15:00 (hora canaria) en la Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 21 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Real Madrid Castilla | J21 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar al Zamora. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 10 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Real Madrid Castilla está cuarto en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. El equipo ha ganado diez partidos, habiendo empatado dos y perdido ocho encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y Real Madrid Castilla

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 47 puntos, diez por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Real Madrid Castilla ocupa la cuarta posición de la tabla. El conjunto madrileño se encuentra con 32 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Real Madrid Castilla

En las últimos cinco enfrentamientos entre el CD Tenerife y el Real Madrid Castilla el último partido lo ganó el Tenerife, además ganó otros dos más, habiendo empatado uno y perdido el otro. El equipo canario ha ganado sus últimos cinco partidos.

Por su parte, el equipo filial del Real Madrid llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos y empatando otro y perdido los otros dos.

