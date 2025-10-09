Los centros educativos de La Gomera reciben un millón de euros

La mayor parte de este dinero se destinará a la creación de zonas de sombra y a mejorar los accesos en trece centros educativos

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo y el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Gobcan.

Las infraestructuras educativas de La Gomera reciben un millón de euros para mejorar sus instalaciones. Zonas de sombras, equipamientos deportivos y la accesibilidad centran las principales actuaciones.

Esta inversión proviene del convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y el Cabildo de La Gomera.

El consejero autonómico, Poli Suárez y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, han suscrito este convenio que mejorará las instalaciones de los centros educativos.

Mejoras prioritarias

Una primera parte se destinará a recursos en trece centros educativos de la isla. Con la creación de zonas de sombra, la reparación de vallados perimetrales y la rehabilitación de espacios deportivos. En otros centros como en el IES de San Sebastián de La Gomera se mejorarán los accesos.

Algunas obras ya se encuentran contratadas o en ejecución, mientras que otras se hallan en fase de licitación.

La segunda fase del convenio contempla actuaciones de mejora en el Centro de Educación Infantil y Primaria La Lomada, así como la renovación de la instalación eléctrica de los centros de educación obligatoria (CEO) Santiago Apóstol, en Alajeró, y el CEO de Vallehermoso.

Suárez ha comentado que se trata de «ofrecer entornos escolares más sostenibles, seguros y adaptados a las nuevas realidades climáticas”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, subrayó que este convenio “refleja el compromiso firme del Cabildo con la comunidad educativa, destinando un millón de euros íntegramente de fondos propios”.