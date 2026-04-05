La CEOE prevé una caída del crecimiento económico por la guerra

El conflicto en Oriente Próximo amenaza con reducir el PIB por debajo del 2% este año

La patronal empresarial estudia rebajar sus previsiones de crecimiento para 2026 debido a la inestabilidad internacional. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales teme que la falta de confianza frene el consumo y la inversión. El Gobierno también trabaja actualmente en la actualización de su cuadro macroeconómico para los próximos presupuestos estatales.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi / Isa Saiz – Europa Press

La patronal española sitúa actualmente su previsión de crecimiento en el 2,3 % para este ejercicio. Sin embargo, el documento económico de marzo advierte sobre una posible revisión a la baja. Los empresarios señalan que la incertidumbre bélica paraliza las decisiones de gasto de las familias.

Esta pérdida de confianza afecta directamente a sectores clave como el turismo y los servicios. Por ello, la riqueza nacional podría estancarse en el entorno del 2 % anual. La inversión empresarial también sufre las consecuencias de la volatilidad en los mercados internacionales.

El sector exterior aparece como la vía más perjudicial para la actividad económica reciente. El encarecimiento de las importaciones reduce drásticamente el margen de beneficio de las compañías. Además, el menor dinamismo de las exportaciones españolas lastra la recuperación tras la crisis.

Inflación y precios de la energía

La guerra en Irán empuja los precios de la energía y el transporte al alza. La CEOE estima que la inflación podría escalar hasta el 4 % en los próximos meses. Este dato supera ampliamente la previsión inicial de la media anual del 2,6 %.

Cada subida del 10 % en el petróleo añade dos décimas a la tasa de inflación. Asimismo, este incremento del crudo resta una décima directa al crecimiento del PIB nacional. Los datos de marzo ya muestran un repunte del IPC hasta el 3,3 %.

El impacto final depende exclusivamente de la duración del conflicto en Oriente Próximo. Una resolución rápida permitiría mantener los precios bajo un control relativo durante el verano. Por el contrario, un conflicto prolongado disparará el coste de la vida para los canarios.

Revisión de las previsiones oficiales

El Ministerio de Economía ya prepara una actualización de las variables económicas fundamentales. El vicepresidente Carlos Cuerpo confirma que el escenario ha cambiado por la guerra. Estas nuevas cifras servirán de base para la presentación de los futuros Presupuestos Generales.

Otras instituciones como el Banco de España también ajustan sus cálculos por el impacto bélico. El organismo cifra en cuatro décimas el efecto adverso asociado a la guerra actual. No obstante, el impulso fiscal del Gobierno compensará parte de esta caída del crecimiento.

BBVA Research mantiene su previsión para este año en el 2,4 % a pesar del choque. Los analistas coinciden en que la volatilidad del petróleo marca el ritmo de la economía. Todos los servicios de estudio trabajan ahora con escenarios más negativos por la incertidumbre.