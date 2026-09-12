Cervera hizo referencia al jugador Gerard Valentín, del que afirmó que «no ha hecho nada especial, venía de entrenar, no ha hecho trabajo supletorio extra y se encuentra bien»

En la imagen el entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera.

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, compareció este sábado 12 de septiembre en rueda de prensa, en la previa del choque ante el Leganés para analizar la actualidad del conjunto blanquiazul. Los tinerfeños se medirán al cuadro pepinero este domingo a partir de las 20:00 horas sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López.

Cervera hizo referencia a varios temas, entre ellos al jugador Gerard Valentín, del que afirmó que «no ha hecho nada especial, venía de entrenar, no ha hecho trabajo supletorio extra y se encuentra bien. Otra cosa es que pueda jugar de entrada, pero si tuviese que jugar, lo podría hacer».

Relevancia de los capitanes

También tuvo palabras para el equipo al que se enfrentan este domingo, sobre el Leganés consideró que es «un equipo especial y juega de una forma diferente a todos los equipos. Hasta el momento ha jugado con defensa de cinco y carrileros, juega mucho por dentro y tienen a Morata arriba como goleador. No sé si vamos a dominar o a sentirnos dominados, lo que sé es que tienen buenos jugadores y si les sale lo que tienen planificado lo pasaremos mal».

El entrenador blanquiazul reconoció que no suele entrar con frecuencia al vestuario, de ahí destacó la importancia de los capitanes. «Aitor es insustituible en la parcela de capitán por la jerarquía que tiene por su forma de ver un equipo y cómo saber llevarlo. David, Enric y León son gente sana y llevan bastante bien el vestuario en ese sentido».