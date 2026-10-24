El entrenador blanquiazul, Álvaro Cervera, defiende que la planificación a largo plazo debe coordinarse desde el área deportiva y pide evolución conjunta de todas las estructuras del club

Cervera sitúa a la dirección deportiva en el centro del proyecto del Tenerife. EFE

Álvaro Cervera ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido frente al Sabadell para explicar su visión sobre el futuro del CD Tenerife y el reparto de responsabilidades dentro de la entidad.

El técnico considera que la planificación a largo plazo depende principalmente de la dirección deportiva, encargada de marcar los criterios de incorporación de jugadores y orientar el desarrollo de los distintos equipos. «Aquí hay un proyecto más de dirección deportiva que de entrenador a largo plazo», afirmó, al tiempo que reclamó que todas las áreas avancen de forma coordinada.

En el plano deportivo, Cervera advirtió de la exigencia física que planteará el Sabadell, un rival que, a su juicio, obliga a sus adversarios a mantener un esfuerzo elevado tanto en ataque como en defensa.

«Es necesario equilibrar juventud y experiencia»

El entrenador también reconoció las dificultades que encuentra el Tenerife cuando debe remontar y defendió una evolución del equipo que no renuncie a su identidad futbolística. Respecto al calendario, descartó anticipar rotaciones y resumió su prioridad con una frase: «Hay que ganar el primer partido antes que el segundo».

El preparador blanquiazul vinculó además la estabilidad en la categoría con la posibilidad de desarrollar el proyecto de cantera y mejorar la planificación de la plantilla.

En ese sentido, defendió que los refuerzos deben ajustarse a las exigencias de cada competición y que es necesario equilibrar juventud y experiencia, especialmente después de un ascenso en el que varios jugadores todavía no habían competido en Segunda División. El Tenerife afrontará ahora la visita al Sabadell en la Nova Creu Alta con el objetivo de responder a su intensidad y mejorar la regularidad durante los partidos.