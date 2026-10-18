La Policía Nacional y la Guardia Civil investigarán las casas-patera donde podrían ocultarse personas llegadas en la entrada masiva de finales de julio

Ceuta intensificará las inspecciones para localizar casas-patera con migrantes. EFE

El Gobierno intensificará las actuaciones en distintas barriadas de Ceuta para localizar casas-patera en las que podrían alojarse migrantes llegados durante la entrada masiva de finales de julio.

El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, David de la Encina, ha anunciado este domingo que la Policía Nacional y la Guardia Civil reforzarán las operaciones para identificar los inmuebles utilizados presuntamente para esta actividad ilícita, en algunos casos en condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Según fuentes policiales, los propietarios de estas viviendas pueden cobrar entre 15 y 20 euros diarios por persona alojada. Las fuerzas de seguridad investigan estos inmuebles y denuncian a sus propietarios cuando aprecian indicios de posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular.

Colaboración ciudadana

La Policía tiene constancia de que algunas de las personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio permanecen ocultas en viviendas de diferentes barrios.

Las autoridades también han solicitado la colaboración ciudadana para detectar estas situaciones. Los vecinos pueden comunicar de forma anónima la posible existencia de casas-patera, con el objetivo de facilitar su localización y las actuaciones policiales.

El dispositivo pretende determinar qué inmuebles están siendo utilizados para alojar a migrantes en estas condiciones y esclarecer las posibles responsabilidades de sus propietarios.