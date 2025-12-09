‘Charlas de cine’ apuesta por el cine español

El programa de radio presentará los contenidos e invitados de la nueva edición de la Muestra del Cine Español

Abordará la controversia que ha sacudido Hollywood: las duras críticas de Tarantino a actores como Paul Dano o Owen Wilson

Este fin de semana la actualidad cinematográfica ha estado marcada por las críticas de Quentin Tarantino a actores como Paul Dano, Matthew Lillard u Owen Wilson. ‘Charlas de Cine‘ de la Radio Canaria analizará este martes 9 de diciembre a las 23:00 horas esta polémica y el efecto rebote que ha sufrido el cineasta por estos comentarios contra actores queridos y respetados.

En el apartado de crítica, Manuel Martín Plasencia y Manuel Díaz intercambiarán opiniones con respecto a la película española “Singular”, cinta de ciencia ficción vista en la pasada edición del Festival Isla Calavera y que acaba de llegar a las carteleras de los cines. Dirigida por Alberto Gastesi, está protagonizada por Patricia López Arnaiz, Javier Rey y Miguel Iriarte y reflexiona sobre la llegada de la inteligencia artificial.

Tamo Castellano nos hablará esta semana de la primera edición de Fantasías Animadas Muestra de Animación de Santa Cruz de Tenerife que tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre en el Espacio Price. Este evento nace con la intención de dar visibilidad al trabajo que se está llevando a cabo en las islas dentro de la industria de la animación.

Dentro de la sección conjunta con Crónicas de San Borondón, esta semana el tema escogido ha sido la película “El Mago de Oz” de 1939. José Gregorio González y Manuel Díaz hablarán de los bulos y los relatos reales que tuvieron lugar durante el rodaje de la película.

Finalmente, Ramón González, direcor de la asociación Charlas de Cine, nos presentará los contenidos e invitados de la nueva edición de la Muestra del Cine Español. Este año la gran homenajeada será la actriz Mercedes Sampietro, de la que se proyectará el domingo 14 la película “Lugares Comunes”.

Además visitarán la isla Carlos Iglesias y Eloísa Vargas (con las proyecciones el jueves 11 y el viernes 12 de “Un Franco, 14 Pesetas” y “La Bala”), y Fernando Colomo (del que podremos ver el sábado 13 sus películas “Los Años Bárbaros” y “” Las Delicias del Jardín).