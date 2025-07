José Gregorio González, director del programa de la Radio Canaria “Crónicas de San Borondón”, hablará de “La Profecía” y la figura de El AntiCristo

Recordará una película que abrió las puertas al siglo XXI, “El Club de la Lucha”

Fotograma de Michael Madsen en la película ‘Reservoir dogs’.

Este martes 8 de julio a las 23:00 horas, ‘Charlas de Cine‘ de la Radio Canaria abrirá sus contenidos con un recuerdo hacia el actor recientemente fallecido Michael Madsen, recordado por su papel del Sr. Rubio en “Reservoir Dogs”, opera prima de Quentin Tarantino, con la quedó vinculado para la eternidad con la canción “Stuck in the Middle with You”” de la banda Stealers Wheel. Con una filmografía que incluye “Liberad a Willy”, “Wyatt Earp”, “Species”, “Sin City” o “Mulholland Falls”, el actor volvió a colaborar con Tarantino en “Kill Bill”, “Los Odiosos Ocho” y “Érase Una Vez en Hollywood”.

En el apartado de reseñas, Manuel Martín Plasencia desataca “Diamanti” del director Ferzan Ozpetek, una cinta con voz femenina y que habla de la importancia de un oficio de cine como es el departamento de vestuario. Manuel Díaz hablará de la nueva producción original de Amazon Prime, “Jefes de Estado”, una comedia de acción protagonizada por John Cena e Idris Elba.

Los estrenos destacados de esta semana son para la serie de Netflix “Sin Medida” y el estreno en salas de la nueva película de “Superman”. “Sin Medida” es la nueva serie de Lena Dunham, la creadora en 2012 de “Girls”, quien aquí hace un salto generacional y habla de los problemas existenciales y amorosos de una joven treinteañera obsesionada con la literatura de las hermanas Brönte.

“Superman”, por su parte, es un nuevo acercamiento a la figura del Hombre de Acero de la mano de James Gunn, director de la trilogía de “Guardianes de la Galaxia”, apostando por un tono más familiar y colorido que el usado por Zack Snyder en la anterior encarnación cinematográfica del personaje creado por Joe Shuster y Jerry Siegel.

Esta semana el programa nos recordará el impacto que supuso en 1999 el estreno de “El Club de la Lucha”, película dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton. La cinta, basada en la novela de culto de Chuck Palahniuk, es uno de esos títulos, como “Matrix”, que cerraron cinematográficamente el siglo XX y marcaron la pauta para el XXI.

El próximo 18 de julio, el Festival Isla Calavera ofrecerá el primer evento prefestival de este 2025, donde se podrá conocer los primeros anuncios importantes sobre lo que nos depara la novena edición del certamen, que tendrá lugar del 7 al 16 de noviembre de 2025.

Este evento contará con la proyección del clásico de 1976 “La Profecía”, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Gregory Peck, Lee Remick, David Warner y el niño Harvey Stephens, como Damien Thorn. Y dado que con este evento el programa se acerca a la figura de El AntiCristo, ‘Charlas de Cine’ ha invitado a todo un experto en esta materia en la Radio Canaria, José Gregorio González, director del programa, también de la Radio Canaria, ‘Crónicas de San Borondón’.

José Gregorio González, director del espacio de misterio ‘Crónicas de San Borondón’, visita el programa.

Esta semana, Charlas de Cine Radio volverá a contar también con la colaboración de las alumnas de la Faculta de Ciencias de la Información Carla Sosa e Inés Rodríguez.