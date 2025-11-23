ES NOTICIA

Un ciclista grave tras una caída en Fuerteventura

Redacción RTVC
Los hechos tuvieron lugar en la pista de tierra de Corralejo a Calderón Hondo, en La Oliva

Un ciclista de 65 años resulta herido grave tras una caída en Fuerteventura.

Los hechos tuvieron lugar este domingo sobre las 09:02 horas en la pista de tierra de Corralejo a Calderón Hondo, en La Oliva.

Tras recibir el aviso, el 112 acudió al lugar de los hechos y atendió al varón, que en el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo craneal de carácter grave, por lo que se procedió a su traslado al Hospital General de Fuerteventura.

Ante la dificultad del terreno, efectivos de bomberos colaboraron con el personal sanitario para evacuar al ciclista.

Iberia denuncia un ciberataque que compromete los datos de clientes

