Un ciclista grave tras una caída en Fuerteventura

Los hechos tuvieron lugar en la pista de tierra de Corralejo a Calderón Hondo, en La Oliva
Un ciclista de 65 años resulta herido grave tras una caída en Fuerteventura.
Los hechos tuvieron lugar este domingo sobre las 09:02 horas en la pista de tierra de Corralejo a Calderón Hondo, en La Oliva.
Tras recibir el aviso, el 112 acudió al lugar de los hechos y atendió al varón, que en el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo craneal de carácter grave, por lo que se procedió a su traslado al Hospital General de Fuerteventura.
Ante la dificultad del terreno, efectivos de bomberos colaboraron con el personal sanitario para evacuar al ciclista.