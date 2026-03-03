La medida en Playa Chica, vigente del 7 al 13 de marzo, permitirá ampliar el estudio y control de gases en la zona

Cierran el acceso a Playa Chica en Puerto Naos. EFE

El Cabildo de La Palma ha acordado el cierre temporal del acceso a Playa Chica, en Puerto Naos, para reforzar la toma de datos en los trabajos de mitigación de gases.

La decisión, adoptada en el Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias (Peinpal), estará en vigor desde el 7 de marzo a las 00:00 horas hasta el día 13 a las 23:59 horas. El presidente insular, Sergio Rodríguez, subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

Además, Rodríguez recordó que la isla continúa adaptándose a la realidad derivada de la erupción del Tajogaite, manteniendo el control de los gases en las zonas costeras del Valle de Aridane.

En la misma reunión se autorizó el uso del ascensor del edificio Gardenia y de una vivienda en la calle Mauricio Duque Camacho, además de avanzar en la sectorización de la zona naranja con la incorporación de dos edificios más.

Actualmente, en Puerto Naos se ha permitido el regreso a 1.120 viviendas, de las que 993 ya han formalizado el protocolo obligatorio para retomar la residencia. En La Bombilla, otro de los núcleos afectados, hay 57 viviendas autorizadas y seis pendientes de completar los trámites correspondientes.